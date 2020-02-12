Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, eşini öldürtmüş (2)
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Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, eşini öldürtmüş (2)

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIMuğla'nın Ula ilçesinde, Hasan Balaban'ın (60) evinin önünde tabancayla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Bekir Koyuncu (31), Özgür Arslan (45) Balaban'ın boşanma davası açtığı ayrı yaşadığı eşi Ebru Balaban (48) ile onun sevgilisi olduğu ileri sürülen Akın...

12.02.2020 00:54 | Son Güncelleme: 12.02.2020 00:54
Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, eşini öldürtmüş (2)

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Muğla'nın ilçesinde, 'ın (60) evinin önünde tabancayla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Bekir Koyuncu (31), Özgür Arslan (45) Balaban'ın boşanma davası açtığı ayrı yaşadığı eşi Ebru Balaban (48) ile onun sevgilisi olduğu ileri sürülen Akın Kulakçı (33) tutuklandı. 

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Kaynak: DHA
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