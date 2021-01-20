Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadının hastanede intihar anı kamerada (2)
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Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadının hastanede intihar anı kamerada (2)

20.01.2021 14:58 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:02
Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadının hastanede intihar anı kamerada (2)

Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadının hastanede intihar anı kamerada (2)ÇİFTE ÖLÜMÜN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTIDiyarbakır'da, kalp krizi geçiren sevgilisi Medeni Aykal'ın (45) ölüm haberini alan Derman Bakır'ın (25), hastane koridorunda göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip, yaşamına son...

Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadının hastanede intihar anı kamerada (2)

ÇİFTE ÖLÜMÜN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'da, kalp krizi geçiren sevgilisi Medeni Aykal'ın (45) ölüm haberini alan Derman Bakır'ın (25), hastane koridorunda göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip, yaşamına son vermesinin ardından olayın detayları ortaya çıktı. 

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNDE BİRLİKTELERMİŞDiyarbakır'da özel bir eğitim kurumunda rehber öğretmeni olan Derman Bakır'ın, dün gece saatlerinde Medeni Aykal ile görüştüğü ve bu sırada Aykal'ın kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Bakır'ın, durumu sağlık görevlilerine bildirmesi ile olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Aykal'ı özel hastane götürerek tedaviye aldığı ve hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.SEVGİLİSİNİN AİLESİ İLE HASTANEDE TARTIŞMIŞAykal'ın kalp krizi geçirdiğini öğrenen ailesi ve yakınları hastaneye geldi. Hastanede Derman Bakır ile karşılaşan Aykal'ın çocukları ve yakınları arasında sözlü tartışma çıktı. Hastane çalışanları Bakır'a yapılan tehditlerin ardından genç kadını başka bir kata götürdü.YAKINLARINI GÖRÜNCE TETİĞE BASTIĞI İDDİA EDİLDİ

Bu sırada Bakır, kendisinde bulunan Aykal'ın cep telefonunu hastane çalışanlarına teslim edip, ailesine verilmesini istedi. Cep telefonu alan hastane çalışanları, Aykal'ın yakınlarına getirdi. Yakınları, hastane çalışanlarına Bakır'ın hangi katta olduğunu sorması üzerine yanıt alamayınca ısrarlarını sürdürdü. Yoğun ısrar üzerine hastane çalışanları, Derman Bakır'ın bulunduğu katı söyledi. İddiaya göre, Aykal'ın yakınlarını katın koridorunda gören Bakır, tabancayla intihar etti.

DİYARBAKIR


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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