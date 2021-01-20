Son dakika... Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadının hastanede intihar anı kamerada
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Son dakika... Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadının hastanede intihar anı kamerada

20.01.2021 13:56 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:05
Son dakika... Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadının hastanede intihar anı kamerada

Son dakika gündem haberi: Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadının hastanede intihar anı kameradaDİYARBAKIR'da, kalp krizi geçiren sevgilisi Medeni Aykal'ın (45) yaşamını yitirdiğini öğrenen sevgilisi Derman Bakır (25), hastane koridorunda göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip, yaşamına son verdi.

Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadının hastanede intihar anı kamerada

DİYARBAKIR'da, kalp krizi geçiren sevgilisi Medeni Aykal'ın (45) yaşamını yitirdiğini öğrenen sevgilisi Derman Bakır (25), hastane koridorunda göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip, yaşamına son verdi. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan özel hastanede meydana geldi. Bismil ilçesinde kalp krizi geçiren Medeni Aykal, ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye getirildi. Aykal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastane koridorunda bekleyen sevgilisi Derman Bakır, iddiaya göre, Medeni Aykal'ın ölüm haberini aldıktan sonra çantasından çıkardığı tabancayı göğsüne dayayarak, ateşledi. Ağır yaralanan ve acil serviste hemen müdahale edilen Derman Bakır da kurtarılamadı. Medeni Aykal'ın cenazesi, bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alınarak, Çınar ilçesinde toprağa verilirken, Derman Bakır'ın cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü.

Öte yandan hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Derman Bakır'ın, Medeni Aykal'ın ölüm haberini aldıktan sonra çantasından çıkardığı tabancayı göğsüne dayayıp, tetiğe bastığı ardından koltuğa yığıldığı ve silahın elinden yere düştüğü anlar yer aldı.

Son dakika... Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadının hastanede intihar anı kamerada
Son dakika... Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadının hastanede intihar anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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