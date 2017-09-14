Sevgilisinin Oğlu Gelince 3. Kattan Atladı, Darp Edilerek Öldürüldü

İstanbul Kasımpaşa'da Salih Eşiyok (35), önceki gece saat 03.00 sıralarında işten çıktıktan sonra, iddiaya göre bir süredir sevgilisi olan H.E.'nin (36) Çatmamescit Mahallesi'ndeki evine gitti.

H.E.'nin 18 yaşındaki oğlu M.M.E. de eve gelince Eşiyok kendini bir odaya kilitledi. Eşiyok odadayken M.M.E de kapıyı zorlayarak açtı ve Eşiyok'un 3. kattaki evin camından atladığını gördü. Sokağa inen M.M.E., yerde yatan Eşiyok'u darp etti.

BEN BIÇAĞI ALIRKEN, O KENDİNİ ODAYA KİLİTLEYİP ATLADI

Eşiyok hayatını kaybederken gözaltına alınan M.M.E.'nin "Ben mutfaktan bıçağı alırken o kendini odaya kilitledi, sonra da atladı. Aşağı inip tekme attım" dediği öğrenildi. M.M.E. tutuklandı.