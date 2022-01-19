Sevgilisinin kolunu kıran sanığa tahrik ve iyi hal indirimi

GAZİEMİR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Gaziemir ilçesinde kız arkadaşı Işıl Dalgıç'ın (30) kolunu kıvırıp kırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Melih Gazi Ç., haksız tahrik ve iyi hal indirimi ile birlikte 2 yıl ertelemeli 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz edeceğini söyleyen Işıl Dalgıç "30 santimetrelik iki platin ve 40 santim uzunluğunda bir dikiş izi var. Hayatım boyunca da bunlarla yaşayacağım. Ancak buna rağmen sanık 10 ay gibi bir ceza aldı ve cezaevine de girmeyecek" dedi.

Olay, 12 Ekim 2020'de Gaziemir ilçesinde meydana geldi. Işıl Dalgıç ile erkek arkadaşı Melih Gazi Ç. arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Melih Gazi Ç. Işıl Dalgıç'ın sağ kolunu kıvırıp, kırılmasına neden oldu. Darp raporu alan Işıl Dalgıç, Melih Gazi Ç.'den şikayetçi oldu.

Dalgıç'ın avukatı Sema Ayatar ise kararı istinafa taşıyacaklarını belirtti.