Sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
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Sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Oyuncu Merve Boluğur'un Alaçatı sokaklarında el ele görüntülediği yeni aşkının kim olduğu ortaya çıktı.

Sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
24.07.2020 00:47 | Son Güncelleme: 24.07.2020 01:13

Snob Magazin'in özel haberine, son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Merve Boluğur'un gizemli sevgilisinin kim olduğu merak ediliyordu. Eski eşi Murat Dalkılıç'ın ayrılık haberinin ardından paylaşımlarını hızlandıran ünlü oyuncu, magazin gündeminin ilk sırasında yer aldı.& ; Boluğur'un sevgilisinin kim olduğu araştırılmaya başladı. Bir ro¨portajında "Kumral erkek go¨ru¨nce bana bir s¸eyler oluyor" diyen oyuncuya hayranları "Kumralı yine kaptın" diye takıldı. Güzel oyuncunun sevgilisinin adı Burak Dayı… Merve Boluğur ile Burak Dayı kısa bir süre önce tanıştıkları öğrenildi.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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