Sevgilisinin evlilik teklifini kabul etti

Manchester City'de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ve İtalyan model Sara Arfaoui, yaz başında Çeşme'ye gelip tatil yapmıştı. Aşklarını ilan eden sevgililer, şimdi evlilik yolunda.

İlkay Gündoğan, dün akşam Sara Arfaoui'ye evlenme teklif etti.

"Evet" yanıtını veren İtalyan güzel, mutluluğunu sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaştı.

"BÜTÜN BUNLAR BİR RÜYA GİBİ"

Sara Arfaoui, "Bütün bunlar bir rüya gibi. Sen benim en iyi sırdaşımsın İlkay. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan'ın evi güllerle donatması da dikkatlerden kaçmadı.

İlkay Gündoğan ve Sara Arfaoui'nin 2022'nin yaz ayında evleneceği konuşuluyor.