Sevgilisinin eski erkek arkadaşını bıçakladı, polisi tüfekle yaraladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını bıçakladı, polisi tüfekle yaraladı

BURSA'da Büşra E., hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Tamer H.'yi görünce, polise ve sevgilisi Serkan B.'ye haber verdi.

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını bıçakladı, polisi tüfekle yaraladı
25.06.2020 22:00 | Son Güncelleme: 25.06.2020 22:04

BURSA'da Büşra E., hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Tamer H.'yi görünce, polise ve sevgilisi Serkan B.'ye haber verdi. Polis, Tamer H.'ye müdahale ettiği sırada, olay yerine gelen Serkan B. pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmalar polis memuru Özgen Yeni'ye isabet ederken, Serkan B. bu kez Tamer H.'yi bıçaklayıp kaçtı. Şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde, Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki kuaföre giren Büşra E. (34) bir süre sonra hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Tamer H.'nin (31) iş yeri önünde beklediğini gördü. Bunun üzerine Büşra E. önce sevgilisi Serkan B.'ye (33) ardından polise durumu bildirdi. Olay yerine gelen Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği'nde görevli 2 polis memuru, Tamer H.'ye müdahale ederken, Serkan B. de otomobiliyle bölgeye geldi. Serkan B. otomobilinden aldığı pompalı tüfekle kuaförün önüne geldi. Durumu fark eden polis ekiplerinin müdahale etmeye çalıştığı Serkan B. pompalı tüfekle ateş açtı. Polis memuru Özgen Yeni, tüfekten çıkan saçmaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Serkan B., sevgilisinin eski erkek arkadaşı Tamer H.'yi de kalçasından bıçakladı ve hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yeni ile Tamer H., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Serkan B. ise kısa sürede caddenin yakınlarında yakalandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, 16 DE 109 plakalı otomobiliyle geldikten sonra sarılı halde pompalı tüfeğini alan Serkan B.'nin hızlıca kuaföre gittiği anlar yer alıyor. Olay sonrası vatandaşların kaçışı da görüntülere yansıdı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? Haber
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi Haber
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı Haber
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı Haber
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit...
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu
İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu
Maske cezası kesilen vatandaş, telefonda konuştuğu arkadaşına kızdı
Maske cezası kesilen vatandaş, telefonda konuştuğu arkadaşına kızdı
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Eline geçirdiği satırla tehditler savurup kendine zarar verdi
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Eline geçirdiği satırla tehditler savurup kendine zarar verdi
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden...
Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı
İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Kaza İzmir Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sevgilisinin eski erkek arkadaşını bıçakladı, polisi tüfekle yaraladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 22:16:32. #1.15#
title