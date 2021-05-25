Sevgilisinin ensesinden vurduğu Zeliha: Öldürülmekten korkuyorum

BALIKESİR'de Zeliha Atlar (27), sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu Serdal Gülser'in (43) evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi.

BALIKESİR'de Zeliha Atlar (27), sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu Serdal Gülser'in (43) evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Gülser, sürekli ölümle tehdit edip, defalarca evini bastığı Atlar'ı, ekim ayında ensesinden tabancayla vurup yaraladı. Altar'ın boynundan çıkıp köprücük kemiğinin yanından tekrar giren kurşun, koltuk altından çıktı. Sadece 'hayır' dediği için bunları yaşadığını söyleyen Atlar, "Cezaevi duvarlarına numaramı yazıyor. Yanındakilere 'Bu olay böyle kapanmadı. Onu öldüreceğim' diyor. Çok korkuyorum çıkacak diye" dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Zeliha Atlar, geçen yıl mart ayında sosyal medyadan kendisine mesaj atan Serdal Gülser ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık eden ikili, ilişki yaşamaya başladı. Atlar, iddiaya göre 2 ay sonra Gülser'in evli ve 4 çocuk babası olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Zeliha Altar, ilişkiye devam edemeyeceğini ve ayrılmak istediğini söyledi. Serdal Gülser, kendisinden ayrılmak isteyen Atlar'ı ölümle tehdit edip, silahla evini bastı. Tehditler nedeniyle ilişkiyi sürdürmek zorunda kalan Atlar, defalarca yaşadığı silahlı tehdit nedeniyle polis merkezine gidip, Gülser'den şikayetçi oldu. Serdal Gülser, hakkında uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen Atlar'ı rahatsız ve tehdit etmeye devam etti. Uzaklaştırma kararını ihlal etmesine rağmen Gülser hakkında işlem yapılmadı.

AYAKLARINA KAPANIP 'ÖLMEK İSTEMİYORUM' DİYE AĞLADISerdal Gülser, bir süre sonra akşam saatlerinde Zeliha Atlar'ı arayarak konuşmak istediğini söyledi. Atlar görüşmeyi kabul etti ve Gülser'e ait araca bindi. Gülser, Atlar'ı dağlık alana götürerek araçtan inmesini söyledi. Bu sırada aracın bagajındaki kazma, kürek ve pompalı tüfeği alan Gülser, Atlar'a, "Seni buraya öldürmeye getirdim. Burada seni gömeceğim" dedi. Atlar ise Gülser'in ayaklarına kapanarak "Ölmek istemiyorum" diyerek ağladı. Serdal Gülser bunun üzerine kendisinden ayrılmazsa öldürmeyeceğini söyleyince Atlar, ayrılmayacağını söyledi.SİLAH ZORUYLA EVDEN ÇIKARTTIEkim ayına kadar tehdit ve ölüm korkusuyla ilişkisine devam eden Atlar, 10 Ekim'de arkadaşının evine gittiğinde telefonuna Serdal Gülser'den ölüm tehditleri ve küfür içeren mesajlar gelmeye başladı. Zeliha Atlar'ı arayan Gülser, kendisiyle görüşmezse arkadaşının evine gelerek herkese zarar vereceğini söyledi. Bunun üzerine Atlar, Gülser ile görüşmeyi kabul etti. Eve gelen Serdal Gülser, belinden çıkarttığı tabancayı Atlar'ın bacağına dayayarak kendisiyle gelmesini söyledi. Zeliha Altar'ı zorla evden çıkarıp otomobile bindiren Gülser, hızla uzaklaştı.'ÖLÜMÜN ELİMDEN OLACAK'Bu sırada araçta H.P.'yi arayan Serdal Gülser, "Silahları, tüfekleri hazırla geliyorum ben" dedi. Ardından M.P.'yi arayan Gülser, bu kişiye de fişekleri hazırlamasını, ardından H.P. ile Atlar'ın evinin önüne gelmesini söyledi. Evin önünde buluşan H.P., M.P., Gülser ve Atlar, birlikte eve çıktı. Burada H.P.'den silahı alan Serdal Gülser ikiliye aşağıya inmelerini söyledi. Silahı eline alan Gülser "Ayrılmak mı istiyorsun, ölümün benim elinden olacak" diyerek ayağa kalkıp Atlar'ın olduğu koltuğa doğru yürüdü. Kadının başını tutup öne doğru bastıran Gülser, tabancayla ense bölgesinden bir el ateş etti.VÜCUDUNDAN ÇIKAN KURŞUN KOLTUĞU DELİP PARKEYE SAPLANDIDizlerini kendisine çeken Atlar'ın ensesinden giren kurşun önce boynundan çıktı. Köprücük kemiğinin yanından tekrar giren kurşun, koltuk altından çıktı. Koltuğu da delip geçen kurşun, parkeye saplandı. Yaşadığı acıyla çığlık atan Atlar, kan içinde evin mutfak kısmına koştu. Bu sırada panik yapan Serdal Gülser kaçmaya çalışırken, apartmanın merdivenlerinde Atlar'ın annesi F.S. ile karşılaştı. Gülser burada anneye de ateş etti ancak isabet ettiremeyince ikili arasında arbede yaşandı.KIZ KARDEŞİNİ TEKMELEDİArdından merdivenlerden inen Serdal Gülser, bu kez Atlar'ın kız kardeşi 12 yaşındaki S.A. ile karşılaşınca küçük kızın karın bölgesine tekme atıp uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin hastaneye götürdüğü Zeliha Atlar, tedaviye alındı. Serdal Gülser ise yakalanarak polis merkezine götürüldü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Gülser, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.'DEFALARCA EVİMİ BASTI'Antalya'daki avukatı Ahmet Onaran ile görüşmek için kente gelen Zeliha Atlar, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Serdal Gülser ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyleyen Zeliha Atlar, "Arkadaşlığımız ve sonrasında gönül ilişkimiz başladı. Yaklaşık 2 ay sonra evli ve 4 çocuk babası olduğunu öğrendim. Bu ilişkiyi bitirmek istedim. Bunu kabul etmedi. Defalarca evimi bastı" diye konuştu.'UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL ETMESİNE RAĞMEN BİR ŞEY YAPILMADI'Başına gelenlerin sadece 'hayır' dediği için yaşandığını söyleyen Atlar, "Ayrılmak istediğimi söyleyince evimi pompalı tüfekle bastı. Sadece ona 'hayır' dedim diye. Karakola gittim. Uzaklaştırma kararını ihlal etmesine rağmen hiçbir şey yapılmadı. Bu olayla ilgili dosyalar ancak 1 yıl sonra açıldı" dedi.'BURADA SENİ GÖMECEĞİM'Atlar, Gülser'in aracına kazma, kürek koyarak kendisini dağa götürdüğünü ve öldürmek istediğini belirterek, "Dehşet bir geceydi. Deli gibi ağlıyorum, ayaklarına sarıldım 'Ölmek istemiyorum' dedim. Ayrılmazsam beni öldürmeyeceğini söyledi. 'Senin karakola gidip beni şikayet etmen hiçbir işe yaramıyor. Ben 1 saate çıkıyorum' dedi" diye konuştu.'ÖLMEK İSTEMİYORUM, YALVARIRIM BENİ ÖLDÜRME'Olay günü kendisine sürekli ölüm tehditlerinde bulunduğunu söyleyen Atlar, "Bana 'Bu akşam hesaplaşma günü' diye mesaj yazdı. Telefonda bana küfür ve hakaret etmeye başladı. Sonra gelip arkadaşımın evinden silah zoruyla aldı. Olay günü yaşadıklarını anlatırken tedirgin hali göze çarpan Atlar, şunları söyledi: "Saçlarımı tutup önüme doğru eğdi, kafama silahı dayadı ve ensemden silahı sıktı. Eğildiğim için kurşun boynumdan çıktı. Hayati damarlarımı milimetrik oynuyor. Kolum ve ayağımda uyuşmalar var. Çığlık atmaya başladım. Kulaklarım duymuyordu, başım acayip şekilde dönüyordu. 'Ölmek istemiyorum' diye bağırıyordum. Silahı ikinci kez çekti elini kaptım ve 'Ölmek istemiyorum, yalvarırım beni öldürme' dedim. Silah sesini duyunca annem bağırarak geldi. Annemin geldiğini duyunca kaçmaya çalışıyor ve anneme de bir el ateş ediyor."'ÇIKACAK DİYE ÇOK KORKUYORUM'Yaşadığı korkunun hala devam ettiğini belirten Zeliha Atlar, sokakta tek başına yürüyemediğini söyledi. Atlar, "Tutuklandı. Beni öldürmeye hakkı yok. Çok korkuyorum. Hala kendi evime giremiyorum, sokakta tek başıma yürüyemiyorum. Evden çıkarken 12 yaşındaki kız kardeşim 'Abla ya yine gelir seni öldürmeye çalışırsa' diyor. Kapı çaldığında bile 4 kişi kapı açıyoruz. Cezaevi duvarlarına numaramı yazıyor. Yanındaki kişilere 'Bu olay böyle kapanmadı. Ben onu öldüreceğim' diyor. Çok korkuyorum çıkacak diye" diye konuştu.İLK DURUŞMA 23 HAZİRAN'DAZeliha Atlar'ın avukatı Ahmet Onaran, olayın tasarlayarak öldürmeye tam teşebbüs olduğunu söyledi. Avukat Onaran, "İlk duruşma 23 Haziran'da yapılacak olup, sanığın en üst sınırdan ceza alması için elimizden geleni yapacağız. Bugün Zeliha Hanım yaşıyorsa şans eseri yanımızdadır" dedi.

Zeliha Atlar'ın avukatlarından Kübra Özcan ise zanlının en yüksek cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler