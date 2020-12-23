Sevgilisinin elini tutarak şarkı söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sevgilisinin elini tutarak şarkı söyledi

23.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:17
Sevgilisinin elini tutarak şarkı söyledi

Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün sevgilisi Seçil Gür ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Akşam saatlerinde el ele alışveriş turuna çıkan çift, bir mağazadan çıkarken gazeteciler tarafından görüntülendi.

EL ELE MUTLULUK POZU VERDİLER

İlk önce gazetecileri fark etmeyen, sevgilisi Gür'ün elini tutarak şarkı söyleyen Ortaç, muhabirleri gördükten sonra müziğe ara vererek gazetecilerin halini hatırını sordu.

'İYİ Kİ VARSINIZ'

"Aman abi siz eksik olmayın, iyi ki varsınız" dediği muhabirlerden müsaade isteyen Serdar Ortaç ve sevgilisi soru almadan alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam ettiler.& ;

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Cahit Özkan Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Fatih Terim Samet Aybaba Malcolm Thomas Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sevgilisinin elini tutarak şarkı söyledi | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 13:20:44. #1.15#
title