Sevgilisinin elini tutarak şarkı söyledi

Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün sevgilisi Seçil Gür ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Akşam saatlerinde el ele alışveriş turuna çıkan çift, bir mağazadan çıkarken gazeteciler tarafından görüntülendi.

EL ELE MUTLULUK POZU VERDİLER

İlk önce gazetecileri fark etmeyen, sevgilisi Gür'ün elini tutarak şarkı söyleyen Ortaç, muhabirleri gördükten sonra müziğe ara vererek gazetecilerin halini hatırını sordu.

'İYİ Kİ VARSINIZ'

"Aman abi siz eksik olmayın, iyi ki varsınız" dediği muhabirlerden müsaade isteyen Serdar Ortaç ve sevgilisi soru almadan alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam ettiler.& ;





Kaynak: Snob Magazin