Sevgilisinin Çılgın Doğum Günü Sürprizini Görünce Ne Yapacağını Şaşırdı: Delirdin mi Sen?
Rusya'da yaşayan Aleksandr İonov, sevgilisi Yelena'ya yaptığı doğum günü sürpriziyle sosyal medyanın diline düştü.
Rusya'nın Biysk şehrinde sevgilisinin doğum gününü kutlamak için sabahın erken saatlerinde balonlarla süslenmiş kamyonetin direksiyonuna oturan Aleksandr İonov isimli adam, vinç yardımıyla kendisini 5'inci kata kadar çıkardı. Daha sonra cep telefonuyla sevgilisini arayan genç, dışarı bakmasını söyledi.
DELİRDİN Mİ SEN?
Pencereye çıkan Yelena burnunun dibinde bir kamyonet ve içinde sevgilisini görünce ne yapacağını şaşırdı. Yelena kendisine çiçek buketi, çikolata ve parfüm hediye eden sevgilisine gülerek "Delirdin mi sen?" demekten kendisini alamadı.
YORUMLAR (25)
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çok çılgınsınız canım çektiCevap Yaz 1 1 Yayından KaldırU.A: NE ÇEKTİ ACABA AÇIKLAR MISINIZ3 Yayından Kaldır
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eleman çıtayı yükseltmiş :)))Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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tamam ıste 2 ay ıdare eder bu mutluluk onu. akıllıca bır seyCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Ondan sonra, ne fırtınalar, Ne güneşler”, Ne mevsimler. Ömür gelir geçer, Biter! NE MUTLU SEVİP SEVİLENE. NE MUTLU ÖLÜMSÜZLÜĞÜ YAKALAYANA. Geçmişte kalıp geleceği olmayana aşk içinde yanana, unutamayanlara selam olsun. Dünyaları elde etse de o güzel gözlere doya doya bakamadan ayrılanlara selam olsun. Aşksızlığa mahkum olanlara selam olsun.Cevap Yaz Yayından Kaldır