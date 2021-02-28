Sevgilisinin bıçaklayarak öldürdüğü Pınar, toprağa verildi
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Sevgilisinin bıçaklayarak öldürdüğü Pınar, toprağa verildi

28.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:11
Sevgilisinin bıçaklayarak öldürdüğü Pınar, toprağa verildi

NEVŞEHİR'de sevgilisi Halis D. tarafından kaldıkları otel odasında bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Pınar Can (33) Avanos ilçesinde toprağa verildi.

NEVŞEHİR'de sevgilisi Halis D. tarafından kaldıkları otel odasında bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Pınar Can (33) Avanos ilçesinde toprağa verildi.

Avanos'ta yaşayan Halis D., sevgilisi Pınar Can ile birlikte dün akşam üzeri kent merkezinde bulunan otele geldi. Çift kaldıkları odada henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halis D., Pınar Can'ı boğaz ve göğsünden bıçakladı. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, bıçaklanan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Halis D. gözaltına alınırken, Pınar Can'ın cesedi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 AY ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞ2 çocuk annesi Pınar Can'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Avanos'a getirildi. Talihsiz kadın, yakınlarının katıldığı törenle ilçe mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Öte yandan Pınar Can'ın eşi Yaşar Can'ın yaklaşık 2 ay önce siroz hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden Halis D.'nin ise, ilk ifadesinde kıskançlık yüzünden tartıştıklarını, kendini kaybederek cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Bir yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Halis D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.


Sevgilisinin bıçaklayarak öldürdüğü Pınar, toprağa verildi
Sevgilisinin bıçaklayarak öldürdüğü Pınar, toprağa verildi
Sevgilisinin bıçaklayarak öldürdüğü Pınar, toprağa verildi
Sevgilisinin bıçaklayarak öldürdüğü Pınar, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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