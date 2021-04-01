Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu (4)
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Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu (4)

Demirören Haber Ajansı / Akif ÖZDEMİR - Haberler | Güncel
Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu (4)

TAKMA İSMİNİ VÜCUDUNA DÖVME YAPTIRMIŞAdana'da Kemal A.'nın, Anıl H.'yi rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurduğu görüntüleri gönderdiği eski sevgilisi 'Ceren' ismini kullanan Zekiye A.'nın vücuduna 'Ümitim' yazdırdığı ortaya çıktı.

TAKMA İSMİNİ VÜCUDUNA DÖVME YAPTIRMIŞ

Adana'da Kemal A.'nın, Anıl H.'yi rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurduğu görüntüleri gönderdiği eski sevgilisi 'Ceren' ismini kullanan Zekiye A.'nın vücuduna 'Ümitim' yazdırdığı ortaya çıktı. 'Ümit' ismini takma isim olarak kullandığı saptanan Kemal A.'yı yakalamak için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif ÖZDEMİR

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