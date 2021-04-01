Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu (2)
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Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu (2)

'NE ZAMAN ÖLDÜRÜLECEĞİM KORKUSUYLA YAŞAMAKTAN BIKTIM'Videonun sosyal medyada dolaşıma girmesinin hemen ardından Twitter hesabından açıklama yapan Kemal A.'nın Ceren ismini kullanan eski sevgilisi genç kız, şu paylaşımı yaptı: "Yanına gitmediğim için arkadaşlarımı ailemi bu şekilde tehdit ediyor.

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'NE ZAMAN ÖLDÜRÜLECEĞİM KORKUSUYLA YAŞAMAKTAN BIKTIM'

Videonun sosyal medyada dolaşıma girmesinin hemen ardından Twitter hesabından açıklama yapan Kemal A.'nın Ceren ismini kullanan eski sevgilisi genç kız, şu paylaşımı yaptı:

"Yanına gitmediğim için arkadaşlarımı ailemi bu şekilde tehdit ediyor. Herkese şiddet uyguluyor, defalarca ölümden döndüm. Sürekli tehditle yaşıyorum, evden dışarı çıkmıyorum ve kaçarak yaşıyorum. 40-50'den fazla dosyası var ve hepsi kadına şiddet, darp, yaralama. Ama cezaevinde sadece 5 ay yattı. Bir kadının hayatı canı bu kadar az bir süre olmamalı. Kendisi cezaevinden çıkalı 1 ay oldu ve şu an bu durumdayım, gerekli cezayı vermelerini istiyorum. Ben ne zaman öldürüleceğim korkusuyla yaşamaktan bıktım. Henüz 21 yaşındayım yaşamam gereken çok şey var bunu böyle bir adam bitirmesin. Bu videoyu yayalım, çünkü gidip şikayetçi olduğum halde hala bir haber alamadım ve hala tehditle yaşıyorum. Bu olayda sadece ifade verip çıktı ve beni arayıp 'noldu bak ifade verdim çıktım' diyerek dalga geçti. Kendisi aynı zamanda ruh sağlığı bozuk bir insandır. Cezaevinde ruh sağlığı hastanesine götürülüyordu. Bana şiddet uygulamasından bıktım ve dayanamıyorum. Bana yardım edin."SUÇ MAKİNESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTIBu arada, 'Ceren' ismini kullanan sevgilisinin arkadaşı Anıl H.'yi rehin alıp, boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurduğu görüntüleri genç kıza gönderdikten sonra olayın kurgu olduğunu iddia eden Kemal A.'nın 30'dan fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kemal A. hakkında, 'karşılıksız çek verme', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'uyuşturucu', 'polise direnme' gibi suçlardan işlem yapıldığı ifade edildi.UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞGenç kızın, 'karşılıksız çek verme', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'uyuşturucu', 'polise direnme' gibi suçlardan kaydı bulunan Kemal A. için uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi.GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

Öte yandan Kemal A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemal A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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