Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadı, emniyette kurgu olduğunu savundu (2)

'NE ZAMAN ÖLDÜRÜLECEĞİM KORKUSUYLA YAŞAMAKTAN BIKTIM'Videonun sosyal medyada dolaşıma girmesinin hemen ardından Twitter hesabından açıklama yapan Kemal A.'nın Ceren ismini kullanan eski sevgilisi genç kız, şu paylaşımı yaptı: "Yanına gitmediğim için arkadaşlarımı ailemi bu şekilde tehdit ediyor.