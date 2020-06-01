Sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini vuran şahıs adliyeye sevk edildi
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Sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini vuran şahıs adliyeye sevk edildi

Sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini vuran şahıs adliyeye sevk edildi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde konuşmak için evine gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini, silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

01.06.2020 22:19 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:23

Sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini vuran şahıs adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde konuşmak için evine gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini, silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Doğan Mahallesi Şeker Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.V. (25), A.Ö. isimli sevgilisi ile konuşmak için yaşadığı eve gitti. Evin bahçesine giren V.V. bir süre evi seyretti. Bu sırada V.V. cebinden çıkarttığı tabanca ile rastgele ateş etti. V.V.'nin silahından çıkan kurşun, evin penceresinden girerek salon kısmında oturan A.Ö.'nün 10 yaşındaki yeğeni M.Ö.'ye isabet etti. Boynundan vurulan küçük çocuk ağır yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, V.V. isimli şahıs silahla yaraladığı küçük çocuğu olay yerine geldiği ticari taksi ile İzmit ilçesinde bulunan özel bir hastaneye götürdü.

Küçük çocuğu hastaneye bırakan şahıs, daha sonra kayıplara karıştı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde M.Ö.'yü vuran şahsın teyzesi A.Ö.'nün sevgilisi V.V. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şahıs İzmit ilçesinde bir evde küçük çocuğun teyzesi olan sevgilisi A.Ö. ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan V.V. ve A.Ö. polis merkezine götürüldü. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen küçük çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini vuran şahıs adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

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