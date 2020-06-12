Sevgilisini vuran doktorun 15 yıla kadar hapsi talep edildi
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Sevgilisini vuran doktorun 15 yıla kadar hapsi talep edildi

Aracında GPRS (konum bulucu) olan sevgilisinin nereye gittiğini takip eden ve aldatıldığını düşünüp genç kadını hastanede silahla vuran doktor hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

12.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:31

Aracında GPRS (konum bulucu) olan sevgilisinin nereye gittiğini takip eden ve aldatıldığını düşünüp genç kadını hastanede silahla vuran doktor hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanık Celal Tosunoğlu'nun 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Avcılar'da 7 Kasım 2019'da sevgilisi ve meslektaşı Aıda Khasıyeva'nın aracını GPRS (konum bulucu) ile takip eden doktor Celal Tosunoğlu aldatıldığını düşünerek genç kadını hastanede silahla yaralamıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

SINIR DIŞI EDİLMEMESİ İÇİN MÜŞTEKİYİ HİSSEDAR YAPMIŞ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Celal Tosunoğlu'nun özel bir tıp merkezinin sahibi olduğu ve müşteki Aıda Khasıyeva'nın ise 5 yıl önce pratisyen hekim olarak bu tıp merkezinde çalıştığı belirtildi. Azerbaycan uyruklu Aıda Khasıyeva ile sanık Tosunoğlu arasında duygusal bir ilişki yaşandığı ve bu beraberlikten şu an 4 yaşında bir çocuklarının olduğu da iddianamede anlatıldı. İddianamede müşteki Khasıyeva'nın sınır dışı edilmemesi için sanık Tosunoğlu'nun hastanenin yüzde 40 hissesini gayri resmi ilişki yaşadığı müştekiye devrettiği açıklandı. Tosunoğlu'nun kalp krizi geçirdiği için hastaneyi Aıda Khasıyeva'nın yönettiği, müştekinin bu süreçte başka biriyle aşk yaşadığı gerekçesiyle ikili arasında sık sık tartışma yaşandığı da iddianamede ifade edildi.

ARAÇTAKİ GPRS'TEN (KONUM BULUCU) NEREYE GİTTİĞİNİ TAKİP ETMİŞ

İddianamede ifadesine yer verilen doktor sanık Tosunoğlu gayri resmi ilişki yaşadığı Khasıyeva'nın başka bir adamla ayrı ev tuttuğunu ve bu nedenle kendisinden ayrılmasını ve hastaneyi bırakmasını istediğini söyledi. Tosunoğlu, olay günü gayri resmi eşi ile ortak kullandığı aracın GPRS kayıtlarından müştekinin İSTOÇ tarafına doğru gittiğini gördüğünü bu nedenle tartıştıklarını da ifadesinde anlattı.

SİLAH ELİNDEN ALMAYA ÇALIŞIRKEN PATLADI DEDİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ YALANLADI

Sanık Tosunoğlu iddianamede yer alan ifadesinde müşteki sevgilisinin elinde tabanca gördüğünü ve almaya çalıştığı esnada patladığını söyledi. Ancak iddianamede yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde Tosunoğlu'nun tabanca ile mağdur kadının odasına giriş yaptığı bu nedenle savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu açıklandı.

MÜŞTEKİ KENDİSİNİ VURAN SEVGİLİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Müşteki Aıda Khasıyeve ise 23 gün sonra alınabilen ifadesinde silahın sanığın elinde olduğunu ve almak isterken patladığını ifade etti. Khasıyeve olayın kazara olduğunu aktararak şikayetçi olmadığını da söyledi.

15 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

İddianamede müşteki ve sanığın ifadelerinin samimi olmadığı ve Tosunoğlu'nun öldürme kastıyla hareket ettiğinin tespitine yer verildi. Sanık Celal Tosunoğlu'nun 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

(Melike İnal/İHA)

Sevgilisini vuran doktorun 15 yıla kadar hapsi talep edildi

Kaynak: İHA

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