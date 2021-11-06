Sevgilisini sırtından vurup öldürdü ardından intihara kalkıştı

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da sevgilisini sırtından tabancayla vuran şahıs, ardından başına dayadığı tabancayla intihara teşebbüs etti. Olayda kadın hayatını kaybederken, şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi Dolaplıdere Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadullah G. (68) ile bir süredir birlikte yaşadığı öğrenilen Ayşegül Sert (48) arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası öfkelenen Sadullah G., tabancasını çıkartıp Ayşegül Sert'i sırtından vurdu. Ardından apartman görevlisini arayarak sevgilisini vurduğunu söyleyen Sadullah G., aynı tabancayı başına dayayarak ateşledi. Bina görevlisinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve özel harekat polisi sevk edildi. Kapının kitli olması nedeniyle özel harekat kapıyı koçbaşıyla kırarak eve girdi. Sağlık ekipleri, evde hareketsiz yatan Ayşegül Sert'in hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralanan Sadullah G., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA