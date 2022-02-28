Sevgilisini, şiddet uyguladığı için bıçaklamış (2)
Demirören Haber Ajansı, Murat Küçük - Güncel
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ADLİ KONTROLLE SERBEST Bolu'da, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla sevgilisi C.A.'yı sırtından bıçaklayıp, ağır yaralayan Nurhayat A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BOLU (DHA) - ADLİ KONTROLLE SERBEST
Bolu'da, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla sevgilisi C.A.'yı sırtından bıçaklayıp, ağır yaralayan Nurhayat A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel