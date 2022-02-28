Sevgilisini, şiddet uyguladığı için bıçaklamış (2) - Haberler

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Sevgilisini, şiddet uyguladığı için bıçaklamış (2)

Demirören Haber Ajansı, Murat Küçük - Güncel
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Sevgilisini, şiddet uyguladığı için bıçaklamış (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST Bolu'da, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla sevgilisi C.A.'yı sırtından bıçaklayıp, ağır yaralayan Nurhayat A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BOLU (DHA) - ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bolu'da, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla sevgilisi C.A.'yı sırtından bıçaklayıp, ağır yaralayan Nurhayat A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Bolu, Güncel, Haberler

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