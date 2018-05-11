Sevgilisini Sevgilisinin Kocasıyla Paylaşan Kadın Halinden Memnun: Çocuk Sahibi Olmak İstiyoruz

İngiltere'de bir TV kanalına röportaj veren ABD'de yaşayan evli çift, 2015 yılından bu yana 3 kişi aynı evde yaşadıklarını, aynı yatağı paylaştıklarını açıkladı.

"ÜÇ KİŞİLİK İLİŞKİ"

ABD'nin New York şehrinden Chris, Matt ve Cait bilinçli bir şekilde çok eşli bir ilişki içerisinde ve kendilerini "throuple" (üç kişilik ilişki) olarak adlandırıyorlar.

TEK YATAK ODALI EVDE ÇOK MUTLULAR

38 yaşındaki Chris ile 28 yaşındaki Matt Brandt, altı yıldan sonra arasındaki ilişkileri açmaya karar verdiklerini söyledi. Çift, 2015 yılında 28 yaşındaki Cait Earnest'i evlerine davet etti. Üç kişi, tek yatak odalı bir evde yaşamaya başladı.

BAŞTA KISKANÇLIKLAR OLMUŞ

Genç kadın başlarda kıskançlık yaşadığını belirterek; "Bu ilişkideki yerimi tam olarak bilemiyordum ve kendimi güvensiz hissediyordum" dedi. İki yıldır aynı yatağı paylaşan üçlü, önceleri kimin nerede yatacağı konusunda bile anlaşmazlıklar yaşasa da artık bu sorunların tümünü atlatmış.

ÇOCUK İSTİYORLAR

2 erkek ve 1 adam şimdi birlikte mutlu bir ilişki yaşıyorlar ve en büyük hayalleri gelecekte bir çocuk sahibi olmak.