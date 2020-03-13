Sevgilisini öldürüp intihar etti Sevgilisini öldürüp intihar etti Aydos Ormanı karadan ve havadan didik didik arandı, cinayet zanlısı kendini asmış halde bulundu Pendik'te kız arkadaşını boğarak öldürdükten sonra Aydos Ormanı'na kaçan zanlı kendini asmış halde bulundu.

Sevgilisini öldürüp intihar etti

Aydos Ormanı karadan ve havadan didik didik arandı, cinayet zanlısı kendini asmış halde bulundu

İSTANBUL - Pendik'te kız arkadaşını boğarak öldürdükten sonra Aydos Ormanı'na kaçan zanlı kendini asmış halde bulundu. Cinayet ve intiharın nedeni gizemini korurken Aydos ormanlarında helikopter destekli arama çalışması polis kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 12.30 sıralarında Pendik Esenler Mahallesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, Esenler Mahallesi'nde bulunan bir adreste Pınar Ayrıkanisimli şahıs iple boğularak öldürülmüş halde bulunmuş, olayla ilgili olarak Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince başlatılan çalışmalar neticesinde şüphelinin Hacı Ahmet A.isimli şahıs olduğu belirlenmişti. Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Katil zanlısı havadan helikopterle arandı

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu şüphelinin olaydan sonra Aydos Ormanı'na kaçtığı belirlendi. Arama çalışmalarının yapılacağı alanın oldukça büyük bir yüzölçümüne sahip olması nedeniyle Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerden destek alındı. Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, helikopterle bölgede aralıksız arama çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar neticesinde Pınar Ayrıkan'ın katil zanlısı Hacı Ahmet Altındağ ormanlık alanda kendini asmış şekilde bulundu. Altındağ'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Cinayet sebebi, katil zanlısı ile birlikte mezara girdi

İddiaya göre, Hacı Ahmet Altındağ'ın, öldürdüğü Pınar Ayrıkan ile sevgili olduğu öğrenildi. Öte yandan, Altındağ'ın cinayeti neden işlediği ise hala gizemini koruyor.

Kaynak: İHA