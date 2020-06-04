Sevgilisini öldüren Özlem: Namusumla oynadı (2) TUTUKLANDIEskişehir'de, tartıştığı sevgilisi Emrah Sanat'ı (32) göğsünden bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Özlem Çatalbaşoğlu, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI

Eskişehir'de, tartıştığı sevgilisi Emrah Sanat'ı (32) göğsünden bıçaklayarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Özlem Çatalbaşoğlu, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Çatalbaşoğlu'nun, emniyet ve savcılık ifadelerinde, Sanat'ın namusuyla oynadığını öne sürerek, "Böyle olmasını istemezdim" dediği ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Öte yandan Emrah Sanat'ın cenazesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda yakınının katılımıyla toprağa verildi.

Kaynak: DHA