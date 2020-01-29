Sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti
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Sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Zübeyde Duran'ı evinde tabancayla vurarak öldüren Mürsel E., 2 gün sonra aynı tabancayı başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

29.01.2020 18:43 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:43
Sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti

KOCAELİ'nin ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Zübeyde Duran'ı evinde tabancayla vurarak öldüren Mürsel E., 2 gün sonra aynı tabancayı başına ateşleyerek  yaşamına son verdi.

Eşinden boşanan, 1 çocuk annesi Zübeyde Duran, 19 Ocak günü, Çayırova'ya bağlı Emek Mahallesi 54'üncü Sokak'taki evine gelen sevgilisi Mürsel E. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Mürsel E. üzerinde bulunan tabancayı çıkartıp, ateşleyerek Zübeyde Duran'ı vurdu. Zübeyde Duran yaşamını yitirirken, Mürsel E. kaçtı.

Ortadan kaybolan Mürsel E., olaydan iki gün sonra, 21 Ocak günü, Gebze'de boş bir arazide cinayeti işlediği tabancayı başına dayadıktan sonra ateşledi. Mürsel E., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA
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