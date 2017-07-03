Sevgilisini Hastanelik Eden Aşık Adliyede (2)

SEVGİLİSİNİ DARP EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Bodrum'da geçen Nisan ayında havalimanında çiçekler ve mumlarla sürpriz evlilik teklifi yaptığı İngiliz vatandaşı olan kadın arkadaşı 41 yaşındaki Faiza Drid'i çıkan tartışmada boğazı ve yüzünden bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 38 yaşındaki F.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



BODRUM (Muğla),