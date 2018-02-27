22 Yıllık Evli Baba, Yasak Aşkını Eve Getirip Oğlunu Dövdü
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22 Yıllık Evli Baba, Yasak Aşkını Eve Getirip Oğlunu Dövdü

İstanbul'da 4 çocuğuna bakmayan baba, yasak aşk yaşadığı sevgilisini eve getirdiği için kendisini ihbar eden oğlunu dövdü.

22 Yıllık Evli Baba, Yasak Aşkını Eve Getirip Oğlunu Dövdü

İstanbul Bahçelievler'de 4 çocuk sahibi adam, 22 yıllık evli eşinden boşandı. Ardından yasak aşk yaşadığı sevgilisini eve getiren baba kendisini ihbar eden oğlunu dövdü.

YASAK AŞKINI EVE GETİRDİ, OĞLUNU DÖVDÜ

22 yıllık evli olduğu eşinden boşanan adam, evliyken birlikte yasak aşk yaşadığı sevgilisini eve getirdi.

Evde yaşananları hazmedemeyen oğlu babasını polise şikayet etti. Bunun üzerine baba oğluna şiddet uyguladı !

MAHKEME BABAYA 3 BİN TL CEZA VERDİ

Eşine ve 4 çocuğuna bakmayan ve oğlunu döven baba hakkında "Kasten oğlunu yaralama" ve "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından dava açıldı.

Mehmet B.'ye "Kasten oğlunu yaralama" suçundan 3 bin TL para cezası verildi.

CEZA ERTELENDİ, DENETİME TABİİ TUTULDU

Mahkeme 150 gün hapse denk gelen cezayı erteledi. Mehmet B.'yi 5 yıllık denetime tabi tutuldu.

(Kaynak: Sabah)

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