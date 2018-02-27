22 Yıllık Evli Baba, Yasak Aşkını Eve Getirip Oğlunu Dövdü
İstanbul'da 4 çocuğuna bakmayan baba, yasak aşk yaşadığı sevgilisini eve getirdiği için kendisini ihbar eden oğlunu dövdü.
İstanbul Bahçelievler'de 4 çocuk sahibi adam, 22 yıllık evli eşinden boşandı. Ardından yasak aşk yaşadığı sevgilisini eve getiren baba kendisini ihbar eden oğlunu dövdü.
YASAK AŞKINI EVE GETİRDİ, OĞLUNU DÖVDÜ
22 yıllık evli olduğu eşinden boşanan adam, evliyken birlikte yasak aşk yaşadığı sevgilisini eve getirdi.
Evde yaşananları hazmedemeyen oğlu babasını polise şikayet etti. Bunun üzerine baba oğluna şiddet uyguladı !
MAHKEME BABAYA 3 BİN TL CEZA VERDİ
Eşine ve 4 çocuğuna bakmayan ve oğlunu döven baba hakkında "Kasten oğlunu yaralama" ve "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından dava açıldı.
Mehmet B.'ye "Kasten oğlunu yaralama" suçundan 3 bin TL para cezası verildi.
CEZA ERTELENDİ, DENETİME TABİİ TUTULDU
Mahkeme 150 gün hapse denk gelen cezayı erteledi. Mehmet B.'yi 5 yıllık denetime tabi tutuldu.
(Kaynak: Sabah)
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Yürü gittttttCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Babanın işine taş koymuş olmadı bence...önceki vermedi belki adam da boşadı diye düşünüyorum.Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
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Bu pisliği de aramızdan alın!Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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tipe bak çay demle ahh antropozz annnnCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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babaya bak buda babamıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır