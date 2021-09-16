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Sevgilisini döven şüphelinin 5 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sevgilisini döven şüphelinin 5 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı

İzmir'in Çiğli ilçesinde şiddet uyguladığı sevgilisinin ihbarı üzerine yakalanan kişinin 5 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde şiddet uyguladığı sevgilisinin ihbarı üzerine yakalanan kişinin 5 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 14 Eylül günü ilçeye bağlı Balatçık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadının, erkek arkadaşı D.N. (36) tarafından darp edildiği gerekçesiyle ihbarda bulunması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İhbarda söz edilen adrese giden Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, burada şikayet edilen D.N.'yi kıskıvrak yakaladı. Yapılan GBT (Genel Bilgi Tarama) kontrolünde D.N.'nin, 'Çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırma veya aracılık ettirmek', 'sesli, yazılı veya görüntülü hakaret', 'silahla yağma', 'tehdit' ve 'hakaret' olmak üzere 5 ayrı suçtan daha aranması olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan D.N., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

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Haber: Sevgilisini döven şüphelinin 5 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı - Haberler
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