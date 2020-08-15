Sevgilisini boğduktan sonra çuvala koyup kuyuya atan zanlı güvenlik kameralarından kaçamadı Arjantin'de kız arkadaşını boğduktan sonra cansız bedenini bir kuyuya atarken kameraya yakalanan şahıs tutuklandı.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de Edgar Martínez isimli şahıs, geçtiğimiz perşembe günü sevgilisi Sandra Acosta Mercado'yu boğduktan sonra cansız bedeni yok etmek için bir kuyuya attı. Çuvalın içinde taşıdığı cansız bedeni çukura attarken görülen zanlı, o anlarda güvenlik kameralarına yakalandı. Zanlı olaydan sonra tutuklandı.

TALİHSİZ KADININ BİR KIZI DA VARDI

22 yaşındaki Paraguaylı Sandra Acosta Mercado'nun iki yaşında bir kızı da olduğu öğrenildi.