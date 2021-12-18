Sevgilisini boğazını keserek öldürmeden önce arkadaşına kredi çektirmiş

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sevgilisi Nebahat Er'i (35) bıçakla boğazını keserek, öldürdükten sonra ormanda başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar eden Celal Serçe'nin (40), cinayetten önce arkadaşına 30 bin lira kredi çektirdiği ve 10 bin lira olan borcunu ödedikten sonra kalan parayı ailesine bıraktığı öğrenildi.

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Taş Ocakları mevkisindeki ormanda, önceki gün sabah saatlerinde, belediyede temizlik işçisi olan Celal Serçe'nin cesedi bulundu. Olay yerine otomobiliyle gelen Serçe'nin başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, intihar ettiği belirlendi. Soruşturma başlatılırken, bu kez akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi Bahar Sokak'ta yaşayan Nebahat Er'den haber alamayan yakınları, polise durumu bildirdi. Polis ekipleri, eve girdiklerinde, oturma odasında Nebahat Er'in cansız bedeniyle karşılaştı. Er'in boğazının bıçakla kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.