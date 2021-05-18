Sevgilisini beyzbol sopasıyla döverek kemiklerini kırdığı iddia edilen sanığa 1 yıl 3 ay hapis

İzmir'de 24 yaşındaki Zeynep Çetinkaya'yı çocukluk arkadaşının fotoğrafını beğendiği iddiasıyla beyzbol sopasıyla feci şekilde darp ettiği iddia edilen Berk Öcalan, toplamda 1 yıl 3 ay hapis cezası alarak tahliye edildi.

İzmir'de 24 yaşındaki Zeynep Çetinkaya'yı çocukluk arkadaşının fotoğrafını beğendiği iddiasıyla beyzbol sopasıyla feci şekilde darp ettiği iddia edilen Berk Öcalan, toplamda 1 yıl 3 ay hapis cezası alarak tahliye edildi.

İzmir'de kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'nın (24), erkek arkadaşı Berk Öcalan (26) tarafından darp edilerek beyzbol sopasıyla kolunun kırılmasına ilişkin dava, Karşıyaka 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Tutuklu sanık Berk Öcalan, duruşmada tüm suçları inkar ederek beraatini istedi. Sanık hakkında "silahlı tehdit" ve "hürriyetten yoksun kılma" suçlarından beraat kararı veren hakim, "hakaret" suçundan iyi hal indirmiyle birlikte 2 ay 15 gün, "kasten yaralama" suçundan ise iyi hal indirimiyle birlikte 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Hakim, sonuç olarak Berk Öcalan'ın denetimli serbestlikle birlikte tahliyesine karar verdi.

"KENDİ KENDİMİ BU HALE GETİRMİŞİM"

Berk Öcalan'ın daha önce de kendisini darp ettiğini söyleyen Zeynep Çetinkaya, "Daha önce de kaşım patlamıştı. Beni dayısından kıskanmıştı, bu nedenle darp etmişti. Sonra ben İstanbul'a gittim. Beni kardeşimle tehdit edince geri döndüm. Döndükten 15-20 gün sonra yine dayak yedim ve şikayet ettim. Komşularımın tümü de şahit oldu. Sonra kendisinin anne ve babasına gittim. Şimdi mahkemede 'Zeynep bize geldiğinde çok iyiydi, sağlıklıydı' dediler. Madem bunun bir cezası yok, herkes herkesi sopayla dövsün o zaman. Ben onun kafasında şişe kırmışım böyle söyledi. Kollarımı kendi kendime bu hale getirmişim" diye konuştu.

TUNÇ SOYER DE KATILDI

Sosyal medyada daha önce Zeynep Çetinkaya'nın yanında olarak duruşmaya katılacağını yazan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de genç kadının yanında duruşmaya katıldı. "Biz hukuka güveniyoruz" diyen Soyer, "Sonuna kadar Zeynep'in hakkının koruyucusu olacağız. Onun yanında dimdik duracağız" dedi.

(Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı