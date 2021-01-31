Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti
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Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti

31.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:44
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti

Bursa'da 2007 yılında birlikte yaşadığı hamile sevgilisini rahmini kesip 46 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ünlü müzisyen Murat Şenpınar, cezaevinde hayatını kaybetti.

Bursa'da 2007 yılında tartıştığı birlikte yaşadığı sevgilisi Yağmur Taku'nun kafasına içki şişeyle vuran Murat Şenpınar, daha sonra 46 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Yağmur Taku hayatını kaybederken, Şenpınar ise Ankara'da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece müebbet hapis cezası verilen Şenpınar, Bursa Cezaevi'ne gönderildi.

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Bugün bulunduğu cezaevinde Şenpınar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kesin ölümünün belirlenmesi için Şenpınar'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"KALP RAHATSIZLIĞI VARDI"

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay da, müzisyen Murat Şenpınar'ın cezaevinde vefat ettiğini duyurarak şu açıklamayı yaptı: "Zeki Müren'den Müslüm Gürses'e, Bülent Ersoy'dan İbrahim Tatlıses'e kadar çok sayıda sanatçımızın yorumladığı ünlü bestelerin sahibi Bayram Şenpınar'ın oğlu müzisyen ve besteci Murat Şenpınar, yattığı cezaevinde dün gece hayatı kaybetti. Kalp rahatsızlığı nedeni ile vefat eden Murat Şenpınar, 2016 yılında sevgilisi 3 aylık hamile Yağmur Taku'yu kafasına bira şişesiyle vurup, rahminden bıçaklamaktan ve 46 yerinden bıçaklayarak öldürmekten yargılanmıştı. Mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul eden Murat Şenpınar, 24 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı." ifadelerini kullandı.

Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti
Haber Yorumları (1)
A: Ohhhhhne güzel tamda Hakettigini bulmus cehennem atesininin en sicaginda izgara olursun insallah adi
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500
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