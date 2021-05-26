Sevgilisine ve arkadaşına evinin önünde kurşun yağdırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sevgilisine ve arkadaşına evinin önünde kurşun yağdırdı

Sevgilisine ve arkadaşına evinin önünde kurşun yağdırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından evinin önünde tabancayla vurulan kadın ve arkadaşı hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından evinin önünde tabancayla vurulan kadın ve arkadaşı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Başak A (47), erkek arkadaşı Adem A (36) ile henüz belirlenemeyen nedenle telefonda tartışmaya başladı.

Bunun üzerine Adem A, kız arkadaşının Cumhuriyet mahallesindeki evinin önüne geldi. İşinden evine gelen Başak A ve arkadaşı Özcan D., otomobilden inerek sitenin kapısını açarken Adem A., tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Sesleri duyan vatandaşlar durumu ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ameliyata alınan kadının ve arkadaşının sağlık durumunun iyi öğrenildi.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri zanlı Adem A'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(Gökay Başdan/İHA)

Sevgilisine ve arkadaşına evinin önünde kurşun yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

30 metrelik falezlerde mahsur kalan köpeğini kurtarmak isterken kendisi de mahsur kaldı
30 metrelik falezlerde mahsur kalan köpeğini kurtarmak isterken kendisi de mahsur kaldı
HSK kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti (2)
HSK kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti (2)
ARACINDA YARI ÇIPLAK BULUNDU; 'HAVA SICAKTI PANTOLONUMU ÇIKARDIM' DEDİ
ARACINDA YARI ÇIPLAK BULUNDU; 'HAVA SICAKTI PANTOLONUMU ÇIKARDIM' DEDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Murat Kurum Volkan Bozkır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Murat Boz Esra Erol Ebru Gündeş
Spor Arda Turan Ersun Yanal Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sevgilisine ve arkadaşına evinin önünde kurşun yağdırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 09:19:31. #1.15#

title