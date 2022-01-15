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Sevgilisine ulaşamayan şahıs, intihar girişiminde bulundu

Sevgilisine ulaşamayan şahıs, intihar girişiminde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta sevgilisine ulaşamadığı için alt geçide çıkan adam, polisin çabalarıyla ikna edildi.

ISPARTA (İHA) - Isparta sevgilisine ulaşamadığı için alt geçide çıkan adam, polisin çabalarıyla ikna edildi. Polis yolu trafiğe kapatırken yola itfaiye ekipleri tarafından şişme yatak yerleştirildi.

İntihar olayı akşam saatlerinde Isparta'da yoğun olarak kullanılan alt geçitte meydana geldi. İl dışından sevgilisinin yanına geldiğini iddia eden M.G. sevgilisine ulaşamayınca intihar teşebbüsünde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi, alt geçit trafiğe kapatıldı. Polisler intihar etmek isteyen vatandaşı kız arkadaşıyla buluşturacağını söyleyip, ikna ederekten alt geçit üzerinde bulunan reklam panosundan çekip kurtardı. M.G., ifadesi alınmak için karakola götürüldü. - ISPARTA

Sevgilisine ulaşamayan şahıs, intihar girişiminde bulundu

Sevgilisine ulaşamayan şahıs, intihar girişiminde bulundu

Sevgilisine ulaşamayan şahıs, intihar girişiminde bulundu

Sevgilisine ulaşamayan şahıs, intihar girişiminde bulundu

Sevgilisine ulaşamayan şahıs, intihar girişiminde bulundu

Sevgilisine ulaşamayan şahıs, intihar girişiminde bulundu

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Sevgilisine ulaşamayan şahıs, intihar girişiminde bulundu

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