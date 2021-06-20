Sevgilisine uğur getirdi

Sara Arfaoui, Almanya Milli Takım formasını giyen Türk asıllı futbolcu sevgilisi İlkay Gündoğan'a uğur getirdi. Sevgilisinin de ilk 11'de forma giydiği maçtı Almanya, Portekiz'i 4-2 yendi. İşte detaylar...

Almanya Milli Takım forması giyen Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'nun model ve spiker sevgilisi Sara Arfaoui, EURO 2020 Futbol Şampiyonası'ndaki Almanya-Portekiz futbol maçını tribünden izledi. Snob Magazin'in haberine göre; Üzerine Almanya milli takım formasını giyen ünlü model, aşkına destek oldu. Sara Arfaoui, sevgilisine ilkay Gündoğdu'ya uğur getirdi.

Turnuvadaki ilk maçında Fransa'ya yenilen Almanya, grupta ikinci olan Portekiz'i 4-2 yendi. ilk 11'de başlayan Gündoğdu, 70'inci dakikada oyundan alındı.

EURO 2020 Futbol Şampiyonası öncesi kısa bir tatile çıkan futbolcu İlkay Gündoğan (30), model ve spiker sevgilisi Sara Arfaoui ile ilk kez kameralara yakalanmıştı. Yeşil sahada olduğu kadar özel hayatında da adından söz ettiren Gündoğdu'nun aşk hayatı oldukça kabarık.

Gündoğdu, 2016 Ukrayna Güzeli Catherine Ramos ile ilişkisine noktaladıktan sonra gönlünü 2018 Miss Liverpool Güzeli Abigail Foster'a kaptırmıştı. Gündoğdu, 2015 yılında Playboy güzeli Sıla Şahin'le kısa süreli aşk yaşamıştı.

Kaynak: Snob Magazin