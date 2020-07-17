SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞI ÖNE SÜRÜLEN RUBATO'NUN SOLİSTİ ÖZER AKNUK'UN POLİS İFADESİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞI ÖNE SÜRÜLEN RUBATO'NUN SOLİSTİ ÖZER AKNUK'UN POLİS İFADESİ

"Yumruk yemiş olsaydı daha fazla morluk olması gerekirdi"Kız arkadaşı B.Y.'nin darp edildiğine yönelik şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma başlatılan RUBATO'nun solisti Özer Arkun, poliste ifade verdi.

SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞI ÖNE SÜRÜLEN RUBATO'NUN SOLİSTİ ÖZER AKNUK'UN POLİS İFADESİ
17.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:42

-"Yumruk yemiş olsaydı daha fazla morluk olması gerekirdi"

Kız arkadaşı B.Y.'nin darp edildiğine yönelik şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma başlatılan RUBATO'nun solisti Özer Arkun, poliste ifade verdi.  

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Kız arkadaşı B.Y.'nin şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "Tehdit", "Yaralama", "Hürriyeti tahdit", "Cinsel saldırı" suçlarından hakkında başlattığı soruşturma kapsamında polise ifade veren Özer Arkun, şikayetçi B.Y. ile bir yılı aşkın süredir ciddi birliktelik yaşadığını söyledi. 

"ELİM KONTROL DIŞI SURATINA, BURUN KISMINA ÇARPTI"İfadesinde B.Y.'nin aşırı kıskanç olduğunu, bu nedenle birçok kez tartışma yaşadıklarını söyleyen Arkun, olay günü de bu nedenle tartıştıklarını belirterek, "Çocuklarıma ve bana hakaretlerde bulunarak üzerime saldırdı. Tartışmanın uzamaması için bende evden çıkmak istedim. Gitmeme engel olup hakaretlerde bulundu. Kollarından ve bileklerinden tutmaya çalışırken bir anda elim kontrol dışı suratına, burun kısmına çarptı. Dengesini kaybederek yere düştü. Burnunu tutarak kendisini yatağın üstüne attı. Bende hemen kendisini kaldırdım. Burnundan kan damlamaya başlamıştı. Kesinlikle kasıtlı olarak kendisine vurmadım" dedi. 

"KENDİSİNE KESİNLİKLE ŞİDDET UYGULAMADIM"B.Y.'nin göz altları ve göz kapaklarında morarma gördüğünü söyleyen Arkun, "Kontrol ve tedavi amaçlı hastaneye gittik. Doktora merdivenden düştüğünü söylemiş. Bana, polise ifade verip uğraşmamak için böyle söylediğini söyledi. Ben kendisine şikayet etmezsen seni hastaneye götürürüm demedim. Tehdit etmedim. Kolunu kıvırarak suratına defalarca yumruk attığım iddiası tamamen uydurmadır. Kolundaki ağrının sebebi elinin üzerine düşmesi. Kendisine kesinlikle şiddet uygulamadım" dedi. 

"YUMRUK YEMİŞ OLSAYDI DAHA FAZLA MORLUK OLMASI GEREKİRDİ"

Arkun, "Göz kapaklarının ve gözaltı torbalarının mor olmasının nedeni istem dışı elimin çarpmasıdır. Yumruk yemiş olsaydı çok fazla morluk ve çürükler ile şişlik olması gerekirdi. Birkaç gün içinde bu morluklar geçmiş ve iyileşmiştir. Kendisini kilitlediğim, gitmesine izin vermediğim iddiası asılsızdır. Olay günü ve olay sonrası dışarı çıkmış, tekrar bulunduğumuz konuta dönmüştür. Kendisine cinsel saldırıda bulunduğum iddiası asılsız olup iftiradan ibarettir. Olay sonrasında göndermiş olduğu mesajlarda, 'aşkım, canım' gibi ifadeler bulunması, böyle bir durumun yaşanmadığını açık ve net göstermektedir. Söz konusu iddiaların tümü asılsız, kurgu ve gerçek dışıdır. Tamamen beni korkutma, evliliğe giden birlikteliğin sonlanması ve işten ayrılması nedeniyle uğradığı mağduriyetten beni sorumlu tutmasından kaynaklı intikam hissiyle yapılmış asılsız suçlamalardır. Ben kendisine şiddet uygulasam videoları çekmesine müsaade etmezdim" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar Magazin
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 3. Sayfa
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı 3. Sayfa
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı Politika
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı Güncel
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona...
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti Güncel
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti
CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
Phillip Cocu, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor
Phillip Cocu, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Fatih Sultan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Cenk Eren Cansu Tosun Şeyma Subaşı
Spor Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Bülent Korkmaz İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Tbmm Türk Adana Ankara
Şu an buradasınız: SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞI ÖNE SÜRÜLEN RUBATO'NUN SOLİSTİ ÖZER AKNUK'UN POLİS İFADESİ - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 18:49:16. #1.15#
title