Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen oyuncu Metin Yıldız, olayın iç yüzünü anlattı

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Metin Yıldız'ın sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakola ifade vermeye gittiği iddia edilmişti. Konu hakkında ilk kez konuşan Yıldız, yaşanan olayların perde arkasını ve kendisi için aldığı darp raporunu anlattı.

"KALDIĞIM ODAYI ATEŞE VERDİ"

Geçtiğimiz günlerde 2,5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Gözde Kayra'ya şiddet uyguladığı, yıllar önce de eski eşini darp ettiği iddia edilen oyuncu Metin Yıldız, ilk kez Günaydın'a konuşarak şunları anlattı:

"Gözde Hanım'ın bana zarar vereceğini anlayıp önlem almaya çalıştım. Birinci yılımızı doldurduğumuz gün balıkçıda buluştuk. Ona 'Senden ayrılmamın bedeli neyse ödemeye razıyım. Dayanamıyorum ve istemiyorum' dedim. Bana 'Seni yakarım, beni dövdüğünü söylerim ve seni bitiririm' gibi tehditler savurdu. Ardından konakladığım Sütlüce'deki otele gitti. Kaldığım odaya kız arkadaşım olduğu ve sürpriz yapacağı bahanesiyle girip kıyafetlerimi ve odayı ateşe verdi. Oteldeki diğer insanların da canıyla oynadı. Sigorta şirketi kendisine 27 bin liralık dava açtı. Bu olay sonrasında bile sustum çünkü 'Metin Yıldız'ın sevgilisi otel yaktı' haberleri okumak istemedim ve konuyu kapattık. Dayakçı diye anılmamak için, ailesinin de ricası üzerine sineye çektim.

"KİŞİYE BAĞIMLI HASTA RAPORU VAR"

Gözde Hanım TV'ye çıkıp her gün kendisini dövdüğümü, beni erkeklerle bastığını, uyuşturucu kullandığımı ve kafasını sehpalara vurduğumu iddia etti. Hiçbiri doğru değil, adli olarak ispatlanmış bir olay yok. Madem bu kadar olay yaşandı, niye kimse ona 'Böyle bir adamla ne işin var?' demedi. Ben ne olduğunu açıklıyorum; Gözde Hanım'ın kişiye bağımlı hasta raporu var, sürekli kullandığı ilaçları var. Ailesi de perişan. Defalarca birlikte doktora gittik. Bana 'Ya benim olacaksın ya da kimsenin olmayacaksın' dedi. Doktor bile 'Sizi öldürebilir, alkol almasın ve ilaçlarını düzenli kullansın' diyerek bizi uyardı.

"KADINDAN ŞİDDET GÖREN ERKEK OLARAK POLİSİ ARADIM"

Yapacağım tek şey teslim olmaktı. Ben onu bırakamadım, onun beni bırakmasını beklemek zorunda kaldım, 'Ayrılırsan dövdü derim' diye tehdit etti, üzerimde korku imparatorluğu kurdu. Bu olayla gündeme geldim ve kariyerimde büyük zararlar yaşadım. Eski eşimin, kızlarımın annesi Dilek Hanım hakkında konuşmam. Söyleyeceğim her şey kayıtlara geçeceği için kızlarımın ileride bunları görüp üzülmesini istemem. Haberi yapan arkadaşlar dikkat etsinler. Olayın iç yüzünü öğrensinler. Gözde Hanım'la yaşanan olayda son polisi arayan bendim, kadından şiddet gören erkek olarak.

"ANNEM OLAYLARDAN SON FELÇ OLDU"

Yaşanan olaylar sonrası annemin beyninde pıhtı attı, felç oldu. Beni tanıyan herkes böyle biri olmadığımı bilir. Hatam susmak oldu ama artık susmam. Bana dayakçı, 'tedavi görmesi gerekli' diyen insanlardan özür bekliyorum. Halkımızın bunu bilmesini istiyorum. Benim hayatımı yaşamam, mesleğimi yapmam için bu gerekiyor.

"PANİK ATAK VE TİTREME SORUNLARI YAŞIYORUM"

Kadına şiddete hayır ama erkeğe yapılan şiddeti ne yapacağız? Fiziki olmasa bile duygusal şiddet gören erkekler var. Ben bu olaylardan dolayı panik atak ve titreme sorunları yaşıyorum. Titreme mimiklerime yansıyor ve istediğim duyguyu yansıtamıyorum. Bu durum işime de yansıdı. Ben de tedavi görecek duruma geldim.

"BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN SALLADIĞI BIÇAK BACAĞIMA GİRDİ"

Bir gün yaşadığımız bir ayrılık sonrası olay çıkmaması için bulunduğum mekana gelmesine izin verdim. İki kadeh içti, evinin kapısına kadar götürdüm ve ablasını arayarak Gözde'yi almasını söyledim. Kış olduğu için beş dakika içeriye girdim, mutfaktan kaptığı bıçağı beni öldürmek için salladı. İlk hamlede kendimi kurtardım, ancak ikinci sallamada bıçak bacağıma saplandı. Olay sonrası polise gitmem gerekirdi, ancak çıkacak haberleri ve kariyerime verecek zararları düşündüm. Bu zamana kadar sabırdan değil, korkudan sustum. Daha önce de haksız şekilde linç edildiğim için sustum. Yaşanan olaylardan dolayı kesinlikle aldığım ceza yok. Ben polis çocuğuyum."

Kaynak: Diğer