Sevgilisine ev sahibini dövdürdüğü iddia edilen genç kız gözaltında (2)
SERBEST BIRAKILDILARSamsun'da kiraladığı evden ayrılırken depozitosunu alamadığı için ev sahibi S.Ö.'yü (63), sevgilisine dövdürttüğü iddiasıyla gözaltına alınan G.S.Ç., sevgilisi T.Ö.K. ve arkadaşları B.B. ile M.K., polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
SERBEST BIRAKILDILAR
Samsun'da kiraladığı evden ayrılırken depozitosunu alamadığı için ev sahibi S.Ö.'yü (63), sevgilisine dövdürttüğü iddiasıyla gözaltına alınan G.S.Ç., sevgilisi T.Ö.K. ve arkadaşları B.B. ile M.K., polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.S.Ç., sevgilisi T.Ö.K. ve arkadaşları B.B. ile M.K., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıtla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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