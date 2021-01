Sevgilisinden şiddet gördü, kick boksa başladı

ESKİŞEHİR'de sevgilisinden şiddet gördükten sonra kick boksa başlayan İpek Dönmezer, adını şampiyonluklara yazdırmayı başardı. Geçirdiği sakatlığın ardından kariyerine antrenör olarak devam eden Dönmezer, şiddet gören kadınlara, kendilerini savunmaları için kick boks önerdi. İpek Dönmezer, Kadınlar hayatlarına o kadar çok şey sığdırabiliyorlar ki, bu yapacakları spor, onlar için hiçbir şey. Onların her şeyi başarabileceklerine inanıyorum" dedi.

Belçika'da yaşayan İpek Dönmezer, 4 yıl önce Eskişehir'e geldi. Burada tanıştığı erkek arkadaşının şiddetine uğrayan Dönmezer, kendisini savunmak için kick boksa başladı. Turnuvalara katılarak şampiyonluklar elde edilen Dönmezer, yaşadığı sakatlığın ardından kariyerine antrenör olarak devam etmeye başladı. Kadınlara kendilerini savunmaları için kick boks öğreten Dönmezer, sosyal medyada da büyük destek görüyor.

Erkek arkadaşından hastanelik olana kadar şiddet gördüğünü, psikolojik olarak çöktüğünü, hayata, kick boks yaparak döndüğünü anlatan İpek Dönmezer, "Psikolojik olarak çökmüş ve çok kötü şeyler yaşamıştım. Daha doğrusu dayak yemiştim. Hastanelik oldum. Bir hafta yataktan kalkamadım. Sonrasında bir hırs büyüyor insanın içinde. Bir erkeğin gücüyle kendini hiçbir zaman kıyaslayamazsın; ama savunma tekniklerini öğrendiğinde bir insanı yaralamadan da etkisiz hale getirebilirsin. Ama benim o gün böyle bir şansım olmadı. Çok kötü haldeydim. Bir yıllık erkek arkadaşımdı. Kadınların önce özgüveni olması lazım. Her kadın, bunu yapabilir. En azından özgüvenlerini kazanmaları için bir savunma teknikleri olur. Bir erkeğin karşısında nasıl davranması gerektiğini bilir. Günümüzde pek çok kadın korkuyor kick boks sporundan. Fakat 6 ay ya da 1 sene içerisinde kick boks yapabilirler. Kendilerine güvenmeleri gerekiyor" dedi.

'KADINLARDAN GÜZEL DESTEK MESAJLARI ALIYORUM'

Sosyal medyadan gelen desteğin kendisini gururlandırdığını kaydeden Dönmezer, çok sayıda kadının kick boks öğrenip kendisini savunma arzusunda olduğunu ifade ederek, şunları söyledi"Bana sosyal medyadan çok fazla mesaj geliyor. Tanımadığım insanlar 'seninle gurur duyuyoruz' yazıyorlar. Bu mesajı aldığımda kendimle çok gurur duyuyorum ve diyorum ki; 'Ben bir şey başardım'. Artık özgüvenle yürüyebiliyorum. Bir gün dışarı çıktığında başına ne geleceğini kimse bilemez. En azından 'ben bir şey yaptım' diyebileyim.

'SALONLAR AÇILDIĞINDA KADINLARA SAVUNMAYI ÖĞRETECEĞİM'Koronavirüs tedbirleri kapsamında spor salonlarının kapalı olduğunu hatırlatan İpek Dönmezer, "Spor salonumuz açıldığında pek çok arkadaşım benimle çalışmaya gelecek. Bu da benim için gurur verici. Çok güzel mesajlar alıyorum. Herkes benimle gurur duyuyor, beni tanımayan insanlar bile. 'Nasıl yapacağız Ben yapamam' diye soruyorlar. Ben de diyorum ki, 'Gel, ben sana yavaş yavaş her şekilde öğretirim. Sabırlı bir şekilde beklersen emin ol bu altı ay, bir sene içinde olacak' diyorum. Onlar da bana güveniyor. Eski sevgililerinden şiddet gören bir kaç arkadaşım var. Maalesef geri dönüyorlar o kişiye ve tekrar pişmanlık yaşıyorlar. Bana 'Biz de öğrenmek, biz de yapmak istiyoruz. En azından böyle bir durumla karşılaşırsak bir şey yapalım' Her zaman buyurun gelin, ben buradayım. Her zaman size öğretirim. Asla, hiçbir zaman kendinizi ezdirmeyin. 'Kadın' dediğiniz varlık bir çiçektir, hiç kimse kıyamaz ancak günümüzde oluyor böyle şeyler. Kadın her zaman güçlüdür, her zaman tek başınadır. Onların her şeyi başarabileceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.Kick boksun genellikle erkek sporu olarak görüldüğünü anlatan Dönmezer, sağlık açısından da kalori yakmak, kilo vermek için kick boks yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

'KADINLARA KENDİLERİNİ SAVUNMALARINI ÖĞRETİYORUZ'

Kick boks antrenörü Mehmet Ömürlü (48) de spor salonunda şiddete uğramış kadınlara kendilerini savunmaları için bir projeyle eğitim vermek istediklerini söyledi. Şiddet gören, yakınları tarafından öldürülen kadınların kendilerini çok etkilediğini kaydeden Ömürlü, "Biz özellikle kadınlara kick boksu tanıtmak için İpek hoca ile birlikte proje hazırlıyoruz. 2020 yılında 500'e yakın kadın, cinayete kurban gitti. Kocası, eski kocası, sevgilisi tarafından öldürüldüler. Bu bizi derinden etkiledi. İpek hanım da şiddet gördüğü için birlikte bir proje başlattık. Bu projede Eskişehir Valiliği, milletvekillerimiz ve tüm Eskişehir halkı ile birlikte 'Kadına Şiddete Hayır' diyeceğiz. Kadınlara kendilerini savunmalarını öğreteceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN