Sevgilisinden Ayrılık İntikamı Alan Ünlü Kök Hücre Doktorunun 8,5 Yıl Hapsi İsteniyor

Doktor Yüksel Büküşoğlu, aynı klinikte çalıştığı psikolog sevgilisi Kübra A. ayrılmak isteyince sinirlerine hakim olamadı. Genç psikologa sinkaflı sözlerle saldıran Büküşoğlu, sevgilisinin lüks aracını da haşat etti.

SEVGİLİSİNİN LÜKS ARACINI HURDAYA ÇEVİRDİ

19 Mart'ta yaşanan olayda Doktor Yüksel Büküşoğlu, psikolog sevgilisi Kübra A. (31)ile tartışmaya başladı. İddiaya göre aynı klinikte çalışan Kübra A., Büküşoğlu'yla ilişkisini bitirmek istedi. Bu ayrılığı kabul edemeyen Büküşoğlu, genç kadına, "Seni mahvedeceğim. Bir daha kliniğe gelme o..." şeklinde hakaret ve sinkaf içeren sözler söyledi. Ardından genç kadının lüks aracının tekerleklerini patlatıp bütün farlarını, camlarını ve sileceklerini kırdı. Genç kadının şikayeti üzerine, savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda doktor Büküşoğlu hakkında mala zarar verme, tehdit ve hakaret iddiasıyla 8.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. (Kaynak: Sabah)