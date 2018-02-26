Sevgilisinden Ayrılık İntikamı Alan Ünlü Kök Hücre Doktorunun 8,5 Yıl Hapsi İsteniyor
Ünlü kök hücre ve eklem tedavisi uzmanı Doktor Yüksel Büküşoğlu, ayrılmak isteyen psikolog sevgilisinin arabasına zarar vermekten 8,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.
Doktor Yüksel Büküşoğlu, aynı klinikte çalıştığı psikolog sevgilisi Kübra A. ayrılmak isteyince sinirlerine hakim olamadı. Genç psikologa sinkaflı sözlerle saldıran Büküşoğlu, sevgilisinin lüks aracını da haşat etti.
SEVGİLİSİNİN LÜKS ARACINI HURDAYA ÇEVİRDİ
19 Mart'ta yaşanan olayda Doktor Yüksel Büküşoğlu, psikolog sevgilisi Kübra A. (31)ile tartışmaya başladı. İddiaya göre aynı klinikte çalışan Kübra A., Büküşoğlu'yla ilişkisini bitirmek istedi. Bu ayrılığı kabul edemeyen Büküşoğlu, genç kadına, "Seni mahvedeceğim. Bir daha kliniğe gelme o..." şeklinde hakaret ve sinkaf içeren sözler söyledi. Ardından genç kadının lüks aracının tekerleklerini patlatıp bütün farlarını, camlarını ve sileceklerini kırdı. Genç kadının şikayeti üzerine, savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda doktor Büküşoğlu hakkında mala zarar verme, tehdit ve hakaret iddiasıyla 8.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. (Kaynak: Sabah)
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arabayı doktor aldı hediye etti belli ki, kendi arabasına zarar vermiş niye hapisle yargılanıyor?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kadına paralarını yedirdiyse, şimdi öfkeleleniyor..Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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ATIN HAPİSE BİR DAHA ÇIKARMAYI BU PSİKOPAT HAPİSDEN. HERKES DE KURTULSUN!Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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