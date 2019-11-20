20.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:26

Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından atlamaya kalktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sevgilisinin kendisini terk etmesi nedeniyle bunalıma giren genç kız, öğretmenevinin terasında intihar girişiminde bulundu. Polis ve öğretmenevi çalışanları Y.N.Ş.'yi ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

Olay öğle saatlerinde, Ereğli Öğretmenevi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa'dan Ereğli'ye gelen Y.N.Ş. erkek arkadaşıyla bir kafede görüştü. Sevgilisinin kendisini terk etmesi üzerine bunalıma giren Y.N.Ş., 7 katlı öğretmenevinin terasına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Öğretmenevi çalışanları aşağı atlamak isteyen Y.N.Ş. ile görüşürken, 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, genç kızla görüştü. Polis ve öğretmenevi çalışanları tarafından ikna edilen Y.N.Ş. intihardan vazgeçirildi. Y.N.Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA