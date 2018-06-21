Sevgilisinden Ayrılan Genç Kızın Kendini Bıçaklama Anı Kamerada
Bursa'da gittikleri kafede sevgilisiyle tartışan ve ayrılık kararı alan 22 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşının gözü önünde kendini bıçakladı. Olay anı kamara tarafından anbean kaydedildi.
Bursa'da erkek arkadaşı E.Y. (23) ile tartıştıktan sonra ayrılma kararı alan Melisa K. (22), kendisini erkek arkadaşının gözü önünde defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
TARTIŞMA AYRILIK GETİRDİ
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fomara Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir birlikte olan Melisa K., ile E.Y. bir kafeye geldi. Kafede tartışmaya başlayan sevgililer, ayrılma kararı aldı.
ÇANTASINDAN BIÇAĞI ÇIKARTIP KENDİSİNE SAPLADI
Masadan kalkan E.Y., kafenin asansörüne doğru gittiği sırada, Melisa K., çantasından çıkardığı bıçak ile kendisini defalarca bıçakladı. Yere yığılan Melisa K., ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAMERA ANBEAN KAYDETTİ
Genç kızın kendisini bıçaklama anı, kafenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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BİR ERKEK İÇİN KENDİMİ ASLA BIÇAKLAMAM BENİ SEVEN YANIMDA OLURDU BENDEN AYRILMAZDI YAPMAYIN CANINIZA KIYMAYIN KİMLER GELİR KİMLER GEÇER HAYATINIZDA İLERİDE ŞİMDİKİ YAPTIKLARINIZA GÜLERSİNİZCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH AKIL FİKİR VERSİNCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yazıklar olsun bu kıza eğitim veren ailesine okuluna hocasına devletineCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kız ayrılmamış o net de yazık be çok sevmiş demek ki. Üzüldüm.Cevap Yaz Yayından Kaldır