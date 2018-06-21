Sevgilisinden Ayrılan Genç Kızın Kendini Bıçaklama Anı Kamerada

Bursa'da erkek arkadaşı E.Y. (23) ile tartıştıktan sonra ayrılma kararı alan Melisa K. (22), kendisini erkek arkadaşının gözü önünde defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

TARTIŞMA AYRILIK GETİRDİ

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fomara Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir birlikte olan Melisa K., ile E.Y. bir kafeye geldi. Kafede tartışmaya başlayan sevgililer, ayrılma kararı aldı.

ÇANTASINDAN BIÇAĞI ÇIKARTIP KENDİSİNE SAPLADI

Masadan kalkan E.Y., kafenin asansörüne doğru gittiği sırada, Melisa K., çantasından çıkardığı bıçak ile kendisini defalarca bıçakladı. Yere yığılan Melisa K., ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAMERA ANBEAN KAYDETTİ

Genç kızın kendisini bıçaklama anı, kafenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.