Sevgilisi ve onun 2 arkadaşından, cinsel saldırı iddiasıyla şikayetçi oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
ŞİKAYETİNİ GERİ ALDIAntalya'da sevgilisi Y.T. ile arkadaşları D.A. ve M.D.'nin cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi olan Z.K.'nin, daha sonra polis merkezine giderek şikayetini geri aldığı kaydedildi.
ANTALYA (DHA) - ŞİKAYETİNİ GERİ ALDI
Antalya'da sevgilisi Y.T. ile arkadaşları D.A. ve M.D.'nin cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi olan Z.K.'nin, daha sonra polis merkezine giderek şikayetini geri aldığı kaydedildi.
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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