Sevgilisi ve onun 2 arkadaşından, cinsel saldırı iddiasıyla şikayetçi oldu (2)

ANTALYA (DHA) - ŞİKAYETİNİ GERİ ALDI

Antalya'da sevgilisi Y.T. ile arkadaşları D.A. ve M.D.'nin cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi olan Z.K.'nin, daha sonra polis merkezine giderek şikayetini geri aldığı kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri

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