Sevgilisi ve onun 2 arkadaşından, cinsel saldırı iddiasıyla şikayetçi oldu (2) - Haberler
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Sevgilisi ve onun 2 arkadaşından, cinsel saldırı iddiasıyla şikayetçi oldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
Sevgilisi ve onun 2 arkadaşından, cinsel saldırı iddiasıyla şikayetçi oldu (2)

ŞİKAYETİNİ GERİ ALDIAntalya'da sevgilisi Y.T. ile arkadaşları D.A. ve M.D.'nin cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi olan Z.K.'nin, daha sonra polis merkezine giderek şikayetini geri aldığı kaydedildi.

ANTALYA (DHA) - ŞİKAYETİNİ GERİ ALDI

Antalya'da sevgilisi Y.T. ile arkadaşları D.A. ve M.D.'nin cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi olan Z.K.'nin, daha sonra polis merkezine giderek şikayetini geri aldığı kaydedildi.


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Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri

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