Sevgilisi ve arkadaşı ile mirası için babasını çok sevdiği gözlemeyle öldürmüş
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Didim, Polis, Güncel

Sevgilisi ve arkadaşı ile mirası için babasını çok sevdiği gözlemeyle öldürmüş

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 'hayır' için dağıtılmasını isteyerek taksiyle gönderdiği böcek ilaçlı gözleme ile zehirlediği babası Ali Karateke'nin (69) ölümüne, ağabeyi Birol Karateke'nin (45) de hastanelik olmasına neden olduğu belirlenip, polis tarafından gözaltına alınan eşinden ayrı yaşayan...

13.04.2020 13:21 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:21
Sevgilisi ve arkadaşı ile mirası için babasını çok sevdiği gözlemeyle öldürmüş

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 'hayır' için dağıtılmasını isteyerek taksiyle gönderdiği böcek ilaçlı gözleme ile zehirlediği babası Ali Karateke'nin (69) ölümüne, ağabeyi Birol Karateke'nin (45) de hastanelik olmasına neden olduğu belirlenip, polis tarafından gözaltına alınan eşinden ayrı yaşayan Betül K. (36) ve planı birlikte yaptığı ortaya çıkan sevgilisi olduğu ileri sürülen Sezgin K.'nin (34) ve ortak arkadaşları İ.Y., tutuklandı. Betül. K. ifadesinde babası çok sevdiği için gözleme gönderdikleri söyledi.

Didim'in Efeler Mahallesi'nde yaşayan Ali Karateke ile aynı evi paylaştığı oğlu Birol Karateke, geçen 3 Nisan'da, evde rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba-oğula zehirlenme teşhisi konuldu. Tedavilerinin ardından baba- oğul taburcu edildi. Ancak evde tekrar rahatsızlanan Ali Karateke yaşamını yitirdi. Karateke'nin ölümünü şüpheli bulan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis Birol Karateke'nin ifadesine başvurdu. Oğul Karateke'nin, evlerine 'hayır' amacıyla getirilen gözlemeden yiyerek zehirlendiklerini söylemesi üzerine polis, soruşturmayı derinleştirdi. Polis ekipleri, gözlemeyi dağıtan kişiyi tespit etmek için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden gözlemeleri bir taksicinin getirdiği belirlendi. Plakadan yola çıkan polis, gözlemleri getiren taksiciyi Nazilli ilçesinde buldu. Taksici ifadesinde gözlemeleri 'hayır' için dağıtması amacıyla veren kişinin Betül K. Sezgin K.'nın ortak arkadaşı İ.Y. (31), olduğunu söyledi. İ.Y., geçen 11 Nisan'da gözaltına alındı. İ.Y. ifadesinde planı, Ali Karateke'nin eşinden ayrı yaşayan kızı Betül K.'nın sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü Sezgin K. ile yapıp, böcek ilaçlı gözlemeleri gönderdiklerini itiraf etti. Bunun üzerine polis, aynı gün Betül K. ve Sezgin K.'yi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Betül K.'nin de buradaki ifadesinde, olayı erkek arkadaşı Sezgin K.'nin planladığını belirtip, "Bana, babam ve ağabeyimin ölmesi halinde tüm mirasın bize kalacağını söyledi. İkna oldum. Babam gözlemeyi çok seviyordu. Bu nedenle gözlemelere böcek ilacı koyup, gönderdik" dedi. Gözaltına alınan 3 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kaynak: DHA

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