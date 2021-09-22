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Sevgilisi terk edince ölmek istedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sevgilisi terk edince ölmek istedi Adana'da 17 yaşındaki genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı Genç, itfaiye ekibinin açtığı hava yastığına düşerek ölmekten kurtuldu Adana'da 17 yaşındaki bir genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı.

ADANA (İHA) - Sevgilisi terk edince ölmek istedi

Adana'da 17 yaşındaki genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı

Genç, itfaiye ekibinin açtığı hava yastığına düşerek ölmekten kurtuldu

ADANA - Adana'da 17 yaşındaki bir genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı. Genç, açılan hava yastığına

n üzerine düşerek hayatta kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki S.A.A. sevgilisinin kendisini terk ettiğini öne sürerek Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundaki köprüye çıkıp intihar girişiminde bulundu. Genç polis gelince de köprünün demir korkuluklarına tırmanarak atlayacağını söyledi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekipler gencin atladığında düşeceği noktada hava yastığı açtı. Bir süre polis genci ikna etmeye çalıştı. Genç bir türlü ikna olmadı. Polisin daha sonraki ikna çabaları sürerken genç ineceğini söyleyip birden kendini aşağı bıraktı. Genç itfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine düştü.

Ölümden dönen genç hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sevgilisi terk edince ölmek istedi

Sevgilisi terk edince ölmek istedi

Sevgilisi terk edince ölmek istedi

Sevgilisi terk edince ölmek istedi
İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri
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 Sevgilisi tarafından terk edilen 17 yaşındaki genç, otoyol köprüsünden atladı

Sevgilisi tarafından terk edilen 17 yaşındaki genç, otoyol köprüsünden atladı

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