Sevgilisi Telefonunu Çalmakla Suçlayan Banka Yöneticisi, Cesedini Parçaladığı Genç Kızı Tuvalete Attı

Sevgilisi Telefonunu Çalmakla Suçlayan Banka Yöneticisi, Cesedini Parçaladığı Genç Kızı Tuvalete Attı

Rusya'da banka yöneticiliği yapan genç adam, tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra parçalarına ayırarak tuvalete attı. Cinayeti itiraf eden cani adamın aldığı 9 buçuk yıllık ceza, kamuoyunda tepki ile karşılandı.

28 yaşındaki Rus bankacı Sergey Kovalchul, kız arkadaşı Vera Nurbaeva'yı boğarak öldürdükten sonra ekmek bıçağı ile iç organlarını çıkarıp tuvalete attı. Sergey, 23 yaşındaki sevgilisinin kesilmiş kafası ile el ve ayaklarını dört adet çöp poşetinin içine koyarak Moskova'nın dışında bulunan bir çöplüğe attı.

İTİRAF ETTİ

Genç kızın iç organları ve parçalanan bedeni bulunmamasına rağmen Sergey cinayetini itiraf edip pişman olduğunu söyledi ve cinayetten ceza aldı.

CANİCE ÖLDÜRÜP PARÇALADI

Daha önce uluslararası fuhuş çetesi tarafından kaçırılan kadın, internet üzerinden Sergey ile tanıştı. Yılbaşını beraber geçiren çift, Sergey genç kızı cep telefonunu çalmak ile suçlayınca tartışmaya başladı. Sergey, kız arkadaşını yere yatırıp boğduktan sonra banyoya götürüp vücudunu parçaladı. Cani adam, genç kızın iç organlarını tuvalete atıp sifonu çekti. Kafasını el ve ayaklarını çöp poşetine koyup çöpe attı.

9 YILLIK CEZA TEPKİ ÇEKTİ

The Bank of Moscow'da (Moskova Bankası) yönetici olan Sergey, polise teslim olması, zorluk çıkarmaması ve dava süresince iyi davranışlarda bulunmasından dolayı 9 buçuk yıl hapis cezası aldı. Kamuoyu verilen cezayı yetersiz görüp karara tepki gösterdi.

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