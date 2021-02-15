Namluya sarılsa da kardeşini ölümden kurtaramadı! Feryatları yürek yaktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Namluya sarılsa da kardeşini ölümden kurtaramadı! Feryatları yürek yaktı

15.02.2021 23:33 | Son Güncelleme: 16.02.2021 08:02

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ayrılmak için eşyalarını almaya gelen sevgilisi tarafından silahla başından vurularak öldürülen kadının cesedi morga kaldırıldı. Ölen kadının ablasının ise cinayeti işleyen şahsın silahına sarılarak ateş etmesini engelleme çalıştığı öğrenildi.

Dün akşam 19.30 sıralarında Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan toplu konutlarda meydana geldi.

4-5 EL ATEŞ ETTİ

4 yıldır birlikte olan ikiliden Hacer Çetin, anlaşmazlık üzerine Halim Er'den ayrılmak istedi. Sakarya'dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük'teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Çetin, son eşyalarının yüklenmesi sırasında Halim Er ile kısa bir süre yalnız kaldı. Bu sırada çıkan tartışmada Halim Er, 4-5 el ateş ederek Hacer Çetin'i öldürdükten sonra eşya taşıyan yakınlarına ateş etti.

GÖZALTINDA

Eşya taşıyan Çetin'in ablası ve yakınları hızla binadan kaçarak kendileri dışarı attı. Halim Er ise silahı ile kendisini eve kilitledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmaların sonrasında Halim Er'i teslim olması için ikna etmeyi başardı. Silahı ile birlikte polis ekiplerine teslim olan şahıs gözaltına alındı.

Sevgilisinin öldürdüğü kadının ablası cinayeti önlemek için namluya sarılmış

"KURTARAMADIM" DİYE FERYAT ETTİ

Polis korumasında binadan çıkarılarak ekip aracına alınan Halim Er, binadan çıkarıldığı sırada, ölen Hacer Çetin'in ablası ise sinir krizi geçirdi. "Kurtaramadım" diyerek feryat eden ablayı yakınları sakinleştirdi. Polis ekipleri Halim Er'i gözaltına alarak polis merkezine götürürken, Çetin'in cansız bedeni ise polis ve savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

CANLARINI ZOR KURTARDILAR

Yakının yardım ricası üzerine eşya taşımaya geldiklerini son anda ölümden kurtulduklarını anlatan Uğur D., "Dost hayatı yaşıyorlardı. Ayrılırken, eşyalarını alırken biz aşağıdayken vurmuş. Biz koşarak merdivenlerden yukarı çıktık ne oluyor diye. 'Gelin gelin' dedi. Bize de sıktı merdiven boşluğundan. Bir kaçtık aşağıya, bir daha da yukarı çıkamadık" dedi.

NAMLUYA SARILMIŞ

Öte yandan cinayet anında Çetin'in ablasının, Halim Er'in silahını doğrulttuğunu görerek ateş etmemesi için namluya sarıldığı ancak Er'in itmesi sonucu bina boşluğuna düştüğü, düştükten sonra ise Er'in Çetin'i ateş ederek öldürdüğü öğrenildi. Bina önünde gözyaşları döken acılı abla, "Bırak eşyaları almaya gitmeyelim, ben sana alırım eşyalarını' dedim. Dinlemedi" diyerek feryat etti.

Namluya sarılsa da kardeşini ölümden kurtaramadı! Feryatları yürek yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜRCAN YILMAZ

Haber Yorumları (1)
KÜRŞAD: Son dönemlerde bu olaylar çok sık olmaya başladı. Sevgilisi ile aynı evde yaşamak nedir . Nikahsız birlikteliği meşru göstermeye çalışıyorlar sonuçları da bu oluyor
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Aleyna Tilki Mustafa Sandal
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Namluya sarılsa da kardeşini ölümden kurtaramadı! Feryatları yürek yaktı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 09:12:33. #1.16#
title