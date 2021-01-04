Sevgilisi tarafından göğsünden vurulan kadın hayatını kaybetti
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Sevgilisi tarafından göğsünden vurulan kadın hayatını kaybetti

04.01.2021 05:04 | Son Güncelleme: 04.01.2021 05:09
Sevgilisi tarafından göğsünden vurulan kadın hayatını kaybetti

ANKARA'da sevgilisi Gökhan A. tarafından sol göğsünden ve sağ kolundan vurulan Sevgi T.(32) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ANKARA'da sevgilisi Gökhan A. tarafından sol göğsünden ve sağ kolundan vurulan Sevgi T.(32) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.00 sularında Başkent'in Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi 706'ncı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 numaralı binanın 6 numaralı dairesine gelen Gökhan A., sevgilisi Sevgi T.'nin kapısını çaldı. Sevgi T.'nin kapıyı açmaması üzerine evin camını kıran Gökhan A., camdan içeri girerek Sevgi T. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Yanında getirdiği silahı Sevgi T.'ye doğrultan Gökhan A., iki el ateş etti. Mermilerden biri Sevgi T.'nin sağ kolunu sıyırırken, diğeri sol göğsüne isabet etti.

'ODAYA GEÇ ORADA VURACAĞIM SENİ'

Öğrenilen bilgiye göre Gökhan A., Sevgi T.'ye "diğer odaya geç, seni orada vuracağım" diyerek bağırdı. Daha sonra Gökhan A., Sevgi T.'nin 5 ya önce boşandığı kocasından olan kızları Seda ve Sedef'i ayrı bir odaya kitledi. Sevgi T.'nin evde bulunan kızlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sevgi T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevgi T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatanı kaybetti.

Olaydan sonra camdan kaçarak kayıplara karışan Gökhan A.'yı arama çalışmaları devam ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Sevgilisi tarafından göğsünden vurulan kadın hayatını kaybetti
Sevgilisi tarafından göğsünden vurulan kadın hayatını kaybetti
Sevgilisi tarafından göğsünden vurulan kadın hayatını kaybetti
Sevgilisi tarafından göğsünden vurulan kadın hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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