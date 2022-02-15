Sevgilisi tarafından eve kilitlendiği ihbarında bulunan kadını itfaiye kurtardı
AA - Güncel
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İtfaiye ekiplerinin merdivenle kadına ulaşması Ekiplerin kadını kilitli kaldığı evden indirmesi AKSARAY - Aksaray'da sevgilisi tarafından eve kilitlendiği ihbarında bulunan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.
AKSARAY (AA) - İtfaiye ekiplerinin merdivenle kadına ulaşması
Ekiplerin kadını kilitli kaldığı evden indirmesi AKSARAY - Aksaray'da sevgilisi tarafından eve kilitlendiği ihbarında bulunan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.