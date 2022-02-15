Sevgilisi tarafından eve kilitlendiği ihbarında bulunan kadını itfaiye kurtardı - Haberler
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Sevgilisi tarafından eve kilitlendiği ihbarında bulunan kadını itfaiye kurtardı

AA - Güncel
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İtfaiye ekiplerinin merdivenle kadına ulaşması Ekiplerin kadını kilitli kaldığı evden indirmesi AKSARAY - Aksaray'da sevgilisi tarafından eve kilitlendiği ihbarında bulunan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

AKSARAY (AA) - İtfaiye ekiplerinin merdivenle kadına ulaşması

Ekiplerin kadını kilitli kaldığı evden indirmesi AKSARAY - Aksaray'da sevgilisi tarafından eve kilitlendiği ihbarında bulunan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Sevgilisi tarafından eve kilitlendiği ihbarında bulunan kadını itfaiye kurtardı

Sevgilisi tarafından eve kilitlendiği ihbarında bulunan kadını itfaiye kurtardı

Sevgilisi tarafından eve kilitlendiği ihbarında bulunan kadını itfaiye kurtardı

AA - Güncel

Aksaray, İtfaiye, Güncel, Haberler

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