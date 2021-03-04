Sevgilisi tabancayla vurup kaçtı, eski eşi ambulans çağırdı

ADANA'da eski eşi Ayşe A.'nın evine gelen Sezai Ö., eski eşinin birlikte yaşadığı öne sürülen Cem A. tarafından bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Cem A. kaçarken, Ayşe A.'nın ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Sezai Ö., sabah saatlerinde eski eşi Ayşe A. ile konuşmak için evine gitti. Evde, Ayşe A.'nın birlikte yaşadığı öne sürülen Cem A. ile Sezai Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cem A., yanında bulunan tabanca ile Sezai Ö.'yü iki bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Ayşe A.'nın ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sezai Ö., ambulansla Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren Cem A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI