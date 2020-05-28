Sevgilisi Gülnur'u işe giderken pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu (3) ADLİYEYE SEVK EDİLDİManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, sevgilisi olduğu iddia edilen Gülnur Kocabaş'ı pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan Yusuf A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, sevgilisi olduğu iddia edilen Gülnur Kocabaş'ı pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan Yusuf A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA