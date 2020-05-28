Sevgilisi Gülnur'u işe giderken pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu (3)
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Sevgilisi Gülnur'u işe giderken pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, sevgilisi olduğu iddia edilen Gülnur Kocabaş'ı pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan Yusuf A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Sevgilisi Gülnur'u işe giderken pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu (3)
28.05.2020 21:16 | Son Güncelleme: 28.05.2020 21:19

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, sevgilisi olduğu iddia edilen Gülnur Kocabaş'ı pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan Yusuf A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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