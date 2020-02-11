Sevgilinin elinden özel tarifler!

11.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:27

14 Şubat Sevgililer Günü'nü evde geçirecekler, yavaş yavaş menü hazırlıklarına başlıyorlar. Birbirine aşık ruhların buluştuğu bu özel günü dışarıda geçirecekler olduğu gibi, ev konforunda geçirmek isteyenler de oluyor. Aşkını kendi elleriyle pişirdiği yemeklerle sunacak olanlar sevgililer bu sayede romantik bir gecenin sırrını keşfediyorlar.

Her yıl aşıkların çeşitli yollarla birbirlerine sevgilerini anlattıkları en özel günlerden birine sayılı günler kaldı. Yılda bir kere kutlanan ve sevgilileri birbirine bağlamayı başaran bu günü evde geçirmeyi tercih edenleriyse tatlı bir telaş bekliyor. Aşkın damaklarda bıraktığı tatlı tada ulaşmak isteyenler bu özel yemeği noktalamak için tatlı tarifi arayışına giriyor. Romantik akşamın son dokunuşu içinse puf puf kabarmış en özel cheesecake tarifi geliyor. Damakları şenlendiren iç malzemesinin yanında Sevgililer Günü'nün kırmızısına bürünen rengiyle hem sizi, hem de sevgilinizi mutlu edecek. Kat kat tatların buluştuğu mükemmel lezzet sevdiğinizin gönlüne giden kapıları aralamanıza yardımcı olacak.

Yoğurtlu Kalpli Cheesecake

Malzemeler

Alt taban için

250 gr tam buğdaylı bisküvi

50 gr tereyağı

Sos için

100 gr çilek

10 gr şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

İçi için

400 gr krem peynir

80 gr şeker

150 gr yoğurt

1 tatlı kaşığı limon suyu

10 gr toz jelatin yoksa 4 adet jelatin

Üzeri için

500 gr sıcak su

100 gr bitkisel jel (çilek aromalı)

100 gr nar taneleri

Yapılışı

Bisküvileri elinizle ya da robotla ezerek ufak parçalar haline getirin. Üzerine eritilen tereyağını ekleyin. Kalıbın içine tereyağıyla karışmış bisküvileri üstüne bastırarak yerleştirin. Kalıp halini alması için buzdolabında beklemeye bırakın.

Bir tencerenin içine çilekleri küp küp doğrayın ve üzerine şekerini koyun. Sos kıvamına gelene kadar pişirin. Eğer çilekler sularını salmazsa üzerine biraz su ekleyin. Son olarak limon suyunu da ekleyerek altını kapatın. Bir süzgeç yardımıyla bütün suyunu süzün ve bir kabın içine alın.

Krem peyniri ayrı bir kabın içine koyun ve yoğurdu da ekleyerek çırpın. Çırpma işlemi esnasında şekerini de azar azar ekleyerek güzelce karıştırın. Limon suyunu da karışıma koyduktan sonra, jelatini eriterek malzemelerle karıştırın. Son olarak çilek sosunu da bir kaşık yardımıyla ekleyerek, dolapta bekleyen bisküvilerin üzerine dökün. Streç film yardımıyla üzerini kapatın ve yaklaşık 4 saat kadar daha buzdolabında beklemeye bırakın.

Bir kabın içine sıcak suyu koyun ve içine toz bitkisel jeli eriyene kadar karıştırın. Eriyen jeli soğuması için bir kenara alın. Dolapta bekleyen cheescake'i çıkarıp, üzerine nar tanelerini ekleyin. Ilımış olan bitkisel jeli üzerine dökün. Soğuması için tekrar buzdolabına kaldırarak 2 saat kadar bekletin. Kalan narları cheescake'in üzerine ekleyerek süsleyin.

Kaynak: Bültenler