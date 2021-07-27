Sevgilimden Son Mektup Filmi
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Sevgilimden Son Mektup Filmi

Sevgilimden Son Mektup Filmi
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Sevgilimden Son Mektup filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sevgilimden Son Mektup filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

The Last Letter From Your Lover, gazetenin arşivini karıştırırken aşk mektuplarına denk gelen bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir gazeteci olan Ellie, gazetesinin arşivlerini incelerken bir takım mektuplara denk gelir. Mektupları okumaya başlayan Ellie, mektupların birbirlerini seven bir çift tarafından yazıldığını anlar. Mektuplar, Jennifer Sterling ile Anthony O’Hare tarafından kaleme alınmıştır ve Ellie mektupları okudukça iki kişinin hayatına dahil olmaya başlar. Mektuplara kendisini bir hayli kaptıran Ellie, 1960’lı yıllarda yaşanan bu olayın gizli bir aşk hikayesi olduğunu keşfeder. Hikayenin içine iyice çekilen Ellie, bir süre sonra aşıkların kimliklerini keşfetmeyi ve aşk hikayelerinin nasıl sona erdiğini öğrenmeyi takıntı haline getirir.

Yönetmen: Augustine Frizzell

Senaryo: Nick Payne, Esta Spalding, Jojo Moyes

Oyuncular: Shailene Woodley, Joe Alwyn, Wendy Nottingham, Felicity Jones, Jacob Fortune-Lloyd, Ncuti Gatwa, Emma Appleton, Jessica D'Arcy, Ann Ogbomo, Nabhaan Rizwan, Alice Orr-Ewing , Zoe Boyle, Christian Brassington, Lee Knight, Rachel Atkins, Jasmine Hyde, Callum Turner, Atheena Frizzell , Emilio Aniba, Matt Mella, Ricardo Gilfillan, Joann Condon, Jasmine Raymond, Diana Kent, Jennifer Aries, Ben Cross, Hero Howard, Francesca Bailey, Jennifer Brooke, David Sibley, Claire Brown

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Last Letter From Your Lover

Yapımcı Firma: Canal+

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: İngiltere, Fransa

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 110 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 23.07.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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